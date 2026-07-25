Троеборье на озере

Двухдневная мультиспортивная гонка среди детей и взрослых прошла в минувшие выходные в сыктывкарском местечке Красная Гора

Первый соревновательный день был посвящен региональным стартам в дисциплине акватлон, второй – чемпионату и первенству Сыктывкара по триатлон-кроссу и детским забегам по пересеченной местности. В соревнованиях участвовали 70 человек. Это жители разных городов и районов Коми, а также гости из города Коряжмы Архангельской области.

Региональная федерация триатлона регулярно проводит состязания различного уровня. Летом спортсменам необходимо поддерживать себя в отличной физической форме. Для этого обычных тренировок мало, нужен и соревновательный опыт. Крупные старты имеют особое значение для развития триатлона в целом. Соревнуются спортсмены Коми не только в классическом триатлоне, но и в дуатлоне с акватлоном. В «классике» спортсмены преодолевают дистанцию вплавь, бегом и на велосипеде. Остальные дисциплины состоят из двух частей. В дуатлоне есть бег и велоэтап, в акватлоне – бег и плавание.

Состязания по троеборью уже проходили на базе республиканского стадиона и центрального бассейна, на озере Шойкир в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка и на выльгортских озерах в Сыктывдинском районе. В этом году триатлонные баталии снова сменили локацию. Президент Федерации триатлона Республики Коми Константин Рудаков отмечает, что у сыктывкарского микрорайона Красная Гора много плюсов. Это наличие водоема, подходящего для проведения соревнований, множество тропинок и дорог, позволяющих разнообразить трассы. Добраться до места старта не составило особого труда – организаторы записали подробную видеоинструкцию, как пройти к озеру от городского пляжа.

– Соревнования проводили своими силами и средствами. В начале лета подали заявку на грант с проектом по спасению утопающих. В августе будут подводить его итоги. Надеемся на поддержку, так как тема важная и актуальная, – рассказывает Константин Рудаков.

Триатлон – весьма сложный вид спорта для судейства. Поэтому на состязаниях всегда работает большая судейская бригада. В основном это волонтеры из числа действующих или бывших спортсменов. Для участников состязаний особенно сложным считается прохождение транзитной зоны, где происходит смена этапов. Новички зачастую допускают ошибки, например, забывая вовремя застегнуть велошлем.

Участие в стартах принимали как опытные и весьма сильные спортсмены, так и новички. Например, в акватлоне среди женщин в возрастной категории от 18 до 34 лет участвовала мастер спорта России по конькобежному спорту Кристина Грумандь. Однако серьезный спортивный бэкграунд ей не очень помог – пальму первенства Кристина уступила сотруднице барбершопа Анастасии Иевлевой. «Спонтанный забег, без плана и тренировок. Мне просто повезло», – написала Анастасия на своей странице «ВКонтакте».

В детских стартах участвовали девочки и мальчики от 4 до 17 лет. Длина дистанций зависела от возрастной категории. За призовые места ребятишки боролись отчаянно, порой даже со слезами на глазах. Среди них было много воспитанников детско-юношеских спортивных школ города. Например, Елена Чукаева рассказала, что ее дочь Марта уже два года занимается лыжными гонками. Девочка заняла второе место в беге по пересеченной местности в возрастной категории 8-9 лет.

С подобными результатами соревнований можно ознакомиться в группе региональной федерации триатлона «ВКонтакте» – vk.ru/triathlon.komi.

ДЕТАЛИ:

Идея создания Федерации триатлона в Коми родилась в 2019 году, когда местные спортсмены побывали на чемпионате Европы среди любителей в Казани. Для Коми триатлон особенно актуален. В регионе созданы условия для проведения соревнований не только летом, но и зимой. Состязания по троеборью способствуют популяризации здорового образа жизни среди населения, реализуя цели национального проекта «Семья» и государственной программы «Спорт России».

Ярослав СЕВРУК

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