«Нептун» предупреждает

Автор: Республика 25.07.2026

Общественники патрулируют места отдыха у воды

Рейды по пляжам организует Управление образования администрации Сыктывкара и городской Молодежный центр.

В них участвуют педагоги, волонтеры и активисты молодежных объединений. Координирует работу патруля директор Молодежного центра и депутат совета Сыктывкара Таисия Рочева.

– Ответственность за поведение детей и взрослых на воде – это наша общая ответственность, – убеждена она. – Летом многие отдыхают, это время каникул и отпусков. А в жаркую погоду, естественно, люди тянутся к воде. Но рядом с водоемами важно помнить о безопасности. Именно для этого и работает патруль «Нептун». Его участники ежедневно выходят в рейды, чтобы предупредить несчастные случаи.

Общественники из отряда «Нептун» патрулируют водные объекты на территории Сыктывкара и Эжвинского района города. Их можно регулярно видеть на городском пляже в местечке Кируль, вблизи понтонного моста в местечке Заречье, на озере в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка и других местах отдыха. Главная цель рейдов не наказать, а объяснить, предупредить и обезопасить. Правила безопасного поведения на воде должен знать каждый, но особое внимание – детям и подросткам.

– Каждый рейд, каждая выданная памятка – шаг к тому, чтобы лето оставалось временем счастливых воспоминаний, а не трагедий. Спасибо всем, кто прислушивается к нашим советам. И, конечно, спасибо всем, кто вносит свой вклад в эту важную работу! – подчеркивает Таисия Рочева.

Рейды по пляжам от «Нептуна» сохранятся до конца купального сезона.

ВАЖНО:

  • Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах
  • Не входите резко в воду и не ныряйте после длительного пребывания на солнце
  • При купании не доводите себя до озноба
  • Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения
  • Не заплывайте за буйки
  • Не купайтесь во время грозы
  • Не допускайте шалостей на воде

ЦИФРЫ:

С 1 июня по 15 июля 2026 г. отряд «Нептун» провел 152 рейда. В нем приняли участие 37 муниципальных организаций, на маршруты вышли более 100 педагогов, волонтеров и неравнодушных родителей. Отдыхающим выдано 630 памяток, из них 363 – несовершеннолетним, 267 – взрослым с детьми.

Ярослав СЕВРУК

Фото Молодежного центра Сыктывкара

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