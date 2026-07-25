Работа с заботой

В Республике Коми открыты два новых социальных объекта Северной железной дороги.

Современные комплексы для проживания командированных работников появились на отдалённых станциях – Ёдва в Удорском районе и Елецкая в Заполярье. Это важное событие для людей, которые обеспечивают бесперебойное движение поездов в сложнейших климатических условиях.

На станции Ёдва открыто административно-бытовое здание на 800 «квадратов» для 35 работников стратегической линии Микунь – Кослан. Она связывает Удорский район со столицей Коми.

На станции Елецкая – за Полярным кругом, на линии Чум – Лабытнанги, заработал бытовой комплекс площадью 750 квадратных метров. Он рассчитан на 50 человек.

Оба объекта – с бытовой техникой, зонами отдыха и спортивными залами. Северная дорога реконструировала служебные здания, полностью обновила инженерные сети и интерьеры. Всё делается для того, чтобы люди чувствовали заботу и комфорт, где бы они ни находились.

«Благодарю руководство и коллектив РЖД и Северной железной дороги за совместную работу. У нас сложилось многолетнее плодотворное сотрудничество – вместе решаем задачи по повышению транспортной доступности региона, модернизации инфраструктуры и реализации социальных проектов. Новые комплексы на Ёдве и Елецкой – ещё один вклад в развитие нашей республики», – обозначил в своих социальных сетях Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Елена ДИМОВА