Разговор по существу

Автор: Республика 24.07.2026

Галина Плетцер: «Все острые вопросы держим на контроле»

Расселение ветхих многоквартирных домов, обеспечение качественной питьевой водой, газификация и догазификация, ситуация на Жешартском фанерном комбинате, ремонт дорог, по которым проходят школьные маршруты. Эти темы больше всего волнуют жителей Усть-Вымского района. На вопросы земляков ответила глава муниципалитета – руководитель администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер в ходе прямой линии, подготовленной ЦУР РК на телеканале «Юрган».

В УСТЬ-ВЫМСКОМ районе много аварийного жилья. Последняя резонансная публикация на эту тему связана с домом № 8 на Комсомольской улице в селе Айкино. В одной из квартир пол провалился, стены покосились, потолки осыпаются, в подвале стоит вода. Жильцы спрашивают, когда их дома расселят по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

– За последние пять лет по программе переселения в Усть-Вымском районе расселено 570 жилых помещений, где проживало более 1300 человек. Проблема остается острой в районном центре – селе Айкино по улицам Жижева и Комсомольской, – признала Галина Плетцер.

После случившегося инцидента сотрудники администрации еще раз обошли все проблемные квартиры, но простого и быстрого решения в данном случае нет.

– Мы очень рассчитывали, что в 2026 году начнется новая программа переселения, планировали включить в нее ветхие деревянные дома в Айкино. Но по новым правилам, чтобы получить федеральные средства, софинансирование в программе за счет бюджета района должно составлять 48 процентов. Таких средств в казне муниципалитета нет. Для сравнения: в прошлой программе софинансирование из районного бюджета составляло всего один процент, – пояснила Галина Плетцер.

Выход из ситуации власти видят следующий: администрация подготовит судебные иски к тем жильцам, которые по предыдущей программе переселения получили новые квартиры, но в них не проживают и коммунальные услуги не оплачивают. Это позволит высвободить невостребованные жилые помещения и сформировать маневренный жилфонд. Пока расселить людей некуда.

– В любом случае вопрос держим на контроле. Если будет появляться свободное жилье, людей будем расселять, – заверила глава района.

СПЕЦИАЛИСТ Усть-Вымского районного отдела Минприроды РК Валерия Матрининская интересуется, на какой стадии находится реализация проекта по обеспечению города Микунь качественной питьевой водой.

Галина Плетцер рассказала о найденном техническом решении: использовать воду со скважин ООО «Газпром энерго», от которых запитан Октябрьский микрорайон города. А в рамках инвестиционной программы Усть-Вымской тепловой компании построить новый водовод от этих скважин до очистных сооружений. Строительство водовода уже начато. Параллельно идет модернизация оборудования, которое очищает воду, и ведутся изыскания по определению возможности строительства дополнительных скважин. Это позволит увеличить подачу воды на водоочистные сооружения Усть-Вымской тепловой компании.

– К концу текущего года Микунь будет получать 800 кубометров воды в сутки. Полноценного улучшения водоснабжения ожидаем к лету 2027 года, когда от новых скважин будет подаваться вода в том объеме, в каком требуется: 3,5 тысячи кубометров в сутки, – сообщила глава района.

ОДИН из поступивших на прямую линию вопросов касался муниципальной реформы. Жители обеспокоены предстоящей реорганизацией района в округ: мол, придется людям со всего района ездить в Айкино за различными справками, поскольку в сельских поселениях не будет своих специалистов.

Галина Плетцер успокоила сельчан: волноваться не стоит, всё останется по-прежнему, на людях реорганизация никак не отразится.

– Все специалисты остаются на местах. Меняется только то, что руководители этих территорий будут назначаться главой округа.

ОТДЕЛЬНОГО внимания заслуживает ситуация на Жешартском фанерном комбинате. Вопрос о его работе тоже был задан. Напомним, в марте 2025 года комбинат в Жешарте приостановил работу нескольких цехов. Предприятие испытывало финансовые проблемы в связи с различными факторами и задерживало зарплату.

Как пояснила Галина Плетцер, благодаря огромной работе правительства Республики Коми и управленческой команды ООО «Фанплит Коми» ситуация на комбинате стабилизировалась.

– Самое главное, что сегодня людям есть где работать. Если в мае на комбинате работали всего 138 человек, сегодня там трудятся 539 работников. Поставка сырья и материалов осуществляется своевременно, работники вовремя получают заработную плату. В мае выпущено 1700 кубометров фанеры, в июне – уже три тысячи кубометров. Комбинат наращивает объемы производства продукции. Стараемся поддерживать предприятие, чем можем.

УСТЬ-ВЫМСКИЙ район – один из самых газифицированных сельских муниципалитетов республики, тем не менее жителей интересует, какие новые населенные пункты в ближайшее время будут подключены к газу. Руководитель района сообщила, что в текущем году ведется строительство межпоселковых газопроводов в поселок Мадмас и село Межог. В следующем году начнется подключение к газу индивидуальных жилых домов в этих населенных пунктах. Также планируется проведение газопроводов к селу Гам и деревням Кебырыб и Кырув. А там, где газ проведен, продолжается подключение новых домовладений.

ЖИТЕЛЕЙ поселка Илья-Шор волнует состояние дороги в их населенном пункте. Вопрос актуален еще и потому, что здесь проходит школьный маршрут. Галина Плетцер пояснила, что дорога, о которой идет речь, является объектом регионального значения. Участок большой и требует значительных финансовых вложений. Этот объект включен в республиканскую программу на 2028 год.

– Пока делаем ямочный ремонт в рамках содержания дорог. Если будет программа по ремонту школьных маршрутов, то обязательно подадим в нее заявку, – подытожила разговор Галина Плетцер.

Галина ВЛАДИС

Фото администрации Усть-Вымского района

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