Глава Коми о работе в Удорском районе: обновление амбулатории в Благоево

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн поделился в своем посте о текущем ходе работ в амбулатории поселка Благоево.
Срок сдачи объекта — середина сентября.
Он отметил, что вместе с подрядчиком проверили документы и сверили их с тем, что происходит на месте. В этом году в отдаленных селах будет построено 10 ФАПов и амбулаторий, и за стройками будет осуществляться общественный и депутатский контроль, о чем договорились с коллегами из «Единой России».
Средства на возведение этих важных медицинских объектов поступают по решению Президента в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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