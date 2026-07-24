Глава Коми о работе в Удорском районе: обновление амбулатории в Благоево

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн поделился в своем посте о текущем ходе работ в амбулатории поселка Благоево.

Срок сдачи объекта — середина сентября.

Он отметил, что вместе с подрядчиком проверили документы и сверили их с тем, что происходит на месте. В этом году в отдаленных селах будет построено 10 ФАПов и амбулаторий, и за стройками будет осуществляться общественный и депутатский контроль, о чем договорились с коллегами из «Единой России».

Средства на возведение этих важных медицинских объектов поступают по решению Президента в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».