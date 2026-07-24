Принцип Михаила Нибаракова

Автор: Республика 24.07.2026

Новый главный следователь республики – о службе и личных увлечениях

Говорят, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. В ходе нашей беседы исполняющий обязанности руководителя следственного управления (СУ) СК России по Республике Коми Михаил Сергеевич Нибараков признался: в свободное время, которого не так уж много, читает художественную литературу. Не скрывал: зачастую жанр несерьезный, но сложности и серьезности хватает на службе. Иногда жизнь такие случаи подкидывает, что после них многие драматические литературные истории доброй сказкой кажутся…

«Дело об эвтаназии» и другие

Любовь к литературе – яркая характеристика. Понятно, что читатель сохранил способность сопереживать (даже откровенно вымышленным персонажам!) и веру в торжество добра и справедливости (ну или хотя бы в неотвратимость наказания!). А еще он, конечно же, не раз лицом к лицу встречался с реальным злом.

Зло в нашем мире многолико, и именно следователи сталкиваются с самыми крайними его проявлениями. Убийства, насилие, казнокрадство – по долгу службы следователи вынуждены буквально погружаться в совершенные преступления, шаг за шагом восстанавливать действия злоумышленников, анализировать и оценивать все обстоятельства, чтобы собрать неопровержимые доказательства вины.

Сотни раз проходил этот путь и Михаил Нибараков. Службу он начал «на земле» – с должности следователя Котласской межрайонной прокуратуры Архангельской области. Было это в 2005 году. Тогда уже в прошлом остались «лихие 90-е» с их бандитскими разборками, кривая криминала хоть и медленно, но ползла вниз, на долю вчерашнего студента юрфака достались в большей части бытовые преступления. Совершали их злоумышленники обычно в состоянии алкогольного опьянения: выпил, разозлился, нанес удар. Кто-то использовал нож, кто-то орудовал кулаками. При всей очевидности обстоятельств писать явку с повинной задержанные не спешили, всячески пытались выкрутиться.

Например, один из обвиняемых рассказывал такую историю: выпил, зашел в подъезд, там встретил какую-то женщину, поругался с ней. А она достала нож и замахнулась. Мужчина ее руку перехватил и вывернул, лезвие вонзилось в грудь нападавшей. С места преступления сбежал, нож выбросил. Если поверить рассказу, самооборона получается. Хоть и не сразу, пусть и не с легкостью, но молодому следователю удалось поймать обвиняемого на логическом несоответствии в показаниях. В конце концов, злоумышленник признал, что нож был у него, удар он нанес сам. Дело направили в суд, убийца понес заслуженное наказание.

– Никто и никогда не научит, как и о чем говорить с подозреваемым, чтобы он признал вину, – уверен Михаил Нибараков. – Понимание этого приходит с опытом. Сначала, конечно, очень сложно.

Наверное, в жизни каждого следователя есть то уголовное дело, к которому он мысленно возвращается на протяжении многих лет. Для Михаила Нибаракова это «дело об эвтаназии».

В августе 2007 года в одном из домов села Красноборск Архангельской области обнаружили тело пожилой женщины с ножевым ранением груди. Преступление раскрыли в течение суток, подозреваемого задержали, а вот поверить в мотив, который он изложил, было сложно.

Предполагаемый убийца жил по соседству с потерпевшей. Иногда заходил к пенсионерке в гости, помогал по хозяйству, мог попросить денег взаймы. Женщина подкармливала горемычного соседа, а тот рассказывал ей о своем непростом прошлом: в составе спецподразделения участвовал в боевых действиях, там приходилось убивать. Соседка внимательно слушала, а как-то раз якобы попросила… лишить ее жизни. Даже пообещала заплатить за эту «услугу». Пояснила, что очень плохо себя чувствует, смерть для нее – избавление от страданий. Поначалу мужчина отказался.

Но в следующие встречи соседка вновь и вновь заводила разговор о том, как тяжело ей жить, обещала деньги. В конце концов, договорились. В назначенный день и час наемник, выпив для храбрости, пришел к жертве и нанес ей удар ножом в сердце. Убедившись, что женщина мертва, забрал обещанные ему шесть тысяч рублей и отправился домой. Искать другие деньги и ценности даже не пытался, хотя потом в шкафу правоохранители обнаружили крупную сумму, припрятанную хозяйкой.

Когда версию обвиняемого стали проверять, она, к удивлению следователей, начала подтверждаться. Оказалось, что пенсионерка давно говорила знакомым и родственникам о желании умереть. Но при этом потерпевшая не имела очень уж тяжелых заболеваний, не была прикована к постели, то есть не испытывала тех страданий, которые хотелось бы прекратить любой ценой. Тогда сюжеты об этом преступлении показали по федеральным телеканалам. Зрители разделились на два лагеря: одни отстаивали право любого человека на эвтаназию, другие требовали сурового наказания для убийцы.

Вывод следствия не допускал двойного толкования: действия злоумышленника были квалифицированы как убийство из корыстных побуждений – без поправок на «благие намерения». Суд с такой квалификацией согласился и приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы.

Только на север!

По карьерной лестнице Михаил Нибараков поднимался постепенно, ступенька за ступенькой: следователь, старший следователь районного звена, инспектор подразделения процессуального контроля, заместитель руководителя, затем руководитель этого подразделения. В 2022 году стал заместителем руководителя СУ СК России по Архангельской области. В 2024 году был включен в федеральный резерв СК России, который формируется из опытных сотрудников, способных возглавить следственное управление региона. При зачислении в резерв Михаил Нибараков высказал одно пожелание: на службу – только в северный регион! Считал, что на юге со своим северным менталитетом не приживется.

Когда предложили возглавить следственное управление по Республике Коми, согласился: регион знакомый, с самыми обычными для севера проблемами – аварийное жилье, дороги, сфера ЖКХ. Коллектив в республиканском управлении сильный, устойчивый.

– Уверен, что скоро мы увидим наше управление в первой трети рейтинга следственных управлений по стране, – отметил Михаил Нибараков. – И сможем поднять нагрузку на следователя по числу расследованных уголовных дел. Сейчас она в Коми меньше, чем в среднем по России. С одной стороны, ситуация объяснима: число зарегистрированных преступлений в республике год от года снижается. С другой – именно это снижение дает возможность для работы по раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе тех самых «лихих 90-х».

Должен – значит, можешь

Своим главным профессиональным качеством Михаил Нибараков называет гиперответственность:

– Если ты сам ответственно подходишь к работе и требуешь от себя максимальной отдачи, ты будешь требовать того же и от других. Не могу закрыть глаза даже на незначительные недочеты. Если они есть, их надо исправить.

Основной принцип на службе: «Должен – значит, можешь». В рамках служебных обязанностей нет ничего невыполнимого, просто иногда надо отступить от привычных шаблонов, по-другому подойти к работе.

Опыт работы у нового руководителя республиканского следственного управления очень большой, кажется, что в сфере криминала его уже ничем не удивишь. Но несовершеннолетним жителям республики удалось. Не то чтобы шокировало, скорее, покоробило хулиганство подростков, которые сбили с ног пожилую женщину в сыктывкарском микрорайоне Орбита, а потом угрожали ей, снимая всё это на видео.

– В Архангельской области я с таким не сталкивался. Мы привлекали подростков к уголовной ответственности за хулиганство, но они нападали на сверстников, выясняли таким образом, кто сильнее. Это хоть как-то объяснимо. А когда издеваются над незнакомым человеком, тем более, над пожилой женщиной… Чем это можно объяснить? Полная бездуховность… Семнадцатилетний подросток, который стал инициатором хулиганских действий и снимал преступление на видео, привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 213 УК РФ с санкцией до шести лет лишения свободы. Кстати, и взрослую жизнь себе он подпортил на долгие годы. Судимость по такой статье лишит его очень многих возможностей в плане трудоустройства. И о таких последствиях подросткам надо рассказывать, а то ведь многие из них уверены, что из-за возраста останутся безнаказанными, – подчеркнул Михаил Нибараков.

В целом ситуация в республике понятная, есть над чем активно работать – и уголовных дел по коррупционным преступлениям маловато, и по переселению из аварийного жилья есть вопросы, и к реализации нацпроектов надо присмотреться внимательно. Это общие задачи для всего правоохранительного блока, который, по мнению Михаила Нибаракова, в Коми очень сплоченный.

А по вечерам новый руководитель следственного управления гуляет по Сыктывкару. Так он знакомится со столицей Коми, потому что уверен: из салона автомобиля город не поймешь и не узнаешь. Надо его ногами проходить, все трещины и выбоины на асфальте почувствовать, не только достопримечательности посмотреть, но и во дворы заглянуть.

Из подмеченных плюсов: в столице Коми много зелени, красивые фонтаны. Об обнаруженных минусах Михаил Нибараков корректно умолчал. Сказал только, что городу очень не хватает обустроенной набережной, которая наверняка стала бы любимой прогулочной зоной сыктывкарцев. С этим сложно не согласиться: набережную горожане ждут уже очень давно. Но это, как говорится, уже совсем другая история…

В ближайших планах нового руководителя – организация переезда следственного управления в отдельное здание на Сысольском шоссе. Планы на перспективу Михаил Нибараков не раскрыл, только заверил, что они есть. Поживем – увидим.

ФАКТ:

15 июня 2026 года приказом председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и.о. руководителя следственного управления по Республике Коми назначен полковник юстиции Михаил Нибараков. На этом посту он сменил генерал-майора юстиции Андрея Исаева, который назначен руководителем следственного управления по Сахалинской области.

ДАТА:

25 июля – День сотрудника органов следствия РФ.

Людмила ВЛАСОВА

Фото СУ СК России по Республике Коми

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