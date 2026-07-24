На выборы – как на работу

Для молодой учительницы математики из краснозатонской школы № 9 Ольги Валерьевны Бутаковой сентябрь – это не только начало нового учебного года, но и кульминация избирательной кампании.

Ольга – опытный общественный наблюдатель. Первое боевое крещение в этом качестве она получила на президентских выборах в марте 2024 года. Затем участвовала еще в двух избирательных кампаниях, в том числе наблюдала за ходом выборов в Госсовет Коми. В этом сезоне намерена поработать на предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ.

Школьные учителя в рядах общественных наблюдателей не редкость. Кто-то откликается на призыв коллег, а для кого-то – как для Ольги – это самостоятельное, взвешенное и лично мотивированное решение.

– Хотелось изучить выборный процесс и увидеть всё изнутри. Сейчас ходит очень много слухов и фейков, а наблюдатель – независимая и беспристрастная фигура. Мы действуем строго по закону, знаем все регламенты и находимся на участке для того, чтобы защитить право каждого избирателя на честный результат, – рассуждает Ольга Бутакова.

Моя собеседница вспоминает инцидент, произошедший на выборах президента страны. На избирательный участок пришел мужчина и постарался вынести выданный ему бюллетень. Чуть позже точно такую же попытку предпринял его взрослый сын.

– Оба заявили, что делают это специально, потому что считают, что их голоса не будут учтены. Ситуацию быстро разрулила председатель участковой избирательной комиссии, она всё вежливо объяснила гражданам. Прямого запрета выносить бюллетень в законе нет, но на практике это тревожный сигнал: так иногда организуют «карусели» – обмен чистого бланка на заранее заполненный за небольшое вознаграждение. Вмешаться мы не могли, но были обязаны зафиксировать происшествие и сообщить о нем. Это очень важно для обеспечения прозрачности выборного процесса.

Случаются в работе наблюдателей и трогательные моменты. Например, когда вместе с членами УИК они посещают маломобильных избирателей на дому.

– Там, конечно, испытываешь сильные эмоции: бабушки, дедушки еле ходят, в силу возраста и состояния здоровья не могут сами прийти на избирательный участок, но считают своим долгом принять участие в выборах. Это старая советская закалка, – делится Ольга.

Важным качеством, необходимым общественному наблюдателю, она называет терпение, но при этом добавляет:

– Многое зависит еще и от того, на какой участок ты попадешь. Мне повезло, я работала на участке, где грамотный, толковый председатель быстро разбиралась со сложными неоднозначными ситуациями. Работать с таким руководителем комфортно. Приходишь, сообщаешь, что ты общественный наблюдатель – и тебе сразу определяют место, с которого открывается хороший обзор помещения для голосования.

В прошлом году на избирательный участок, где Ольга Бутакова наблюдала за ходом выборов, пришла большая семья: дедушки, бабушки, мамы, папы. Они явились ранним утром, когда избирательный участок только-только открылся.

– Дедушка держал за руку внучку, а внучке лет пять. Девочка подвижная, шебутная, так и сыпала вопросами. Дедушка присел перед ней на корточки и всё объяснил: для чего надо ходить на выборы, почему.

Эта любопытная девочка Ольге Валерьевне почему-то запомнилась. Наверное, потому, что ее воспитанники тоже любят задавать вопросы. Скоро сентябрь, и для учительницы математики это снова будет означать не только начало нового учебного года.

Галина ВЛАДИС

Фото предоставлено Ольгой Бутаковой