Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин 22 июля провел совещание по экономическим вопросам.

Основными темами для обсуждения стали ситуация в экономике РФ, вопросы банковского кредитования и меры поддержки регионов. Президент РФ обратил внимание, что состояние отечественной экономики и ключевых отраслей устойчивое, «даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах». Он заявил, что российская экономика продолжает демонстрировать рост по итогам первых пяти месяцев 2026 года.

Отдельное внимание президент обратил на то, что в стране ускоряется динамика банковского кредитования: вырос объемов ипотечных кредитов, займов предприятиям и организациям реального сектора экономики. Президент РФ также заявил, что в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 млрд рублей. Он отметил, что важную роль в этом сыграло увеличение доходов казны.

«Причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», — объяснил он.

Президент также отметил, что консолидированные бюджеты субъектов РФ в первом полугодии были исполнены с дефицитом примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. В связи с этим, по его словам, регионам необходимо предоставить дополнительную поддержку. «Нужно, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов Федерации и бюджета, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. <…> По инициативе «Единой России» в июне было принято важное решение: срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего, 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 10 млрд рублей», — добавил Путин.

Он также сообщил, что предлагается продлить этот подход для кредитов, срок погашения которых приходится на 2027–2029 годы.

«Следующие три года, то есть с 2027 по 2029 год, их срок погашения также предлагается перенести, но уже за пределы 2030 года», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что дополнительные ресурсы должны использоваться не только для решения текущих вопросов, но и для достижения долгосрочных целей — развития экономики, поддержки технологий и бизнеса. «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, деловой активности», — сказал президент, добавив, что экономическая политика должна быть ориентирована на запуск нового инвестиционного цикла и структурные изменения в отечественной экономике.

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков