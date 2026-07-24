Команда Республики Коми: за технологическую оснащённость АПК и продовольственную безопасность

Автор: Республика 24.07.2026

Команда Республики Коми – за технологическую оснащённость предприятий АПК и продовольственную безопасность региона.

В Коми на самом пике – кормозаготовительные работы. Ход и результаты кампании находятся на личном контроле министра сельского хозяйства республики Сергея Елдина. 22 июля во главе рабочей группы руководитель ведомства посетил одно из флагманских хозяйств региона – ООО «АГРОресурс» в Сысольском районе. Мероприятия по модернизации производства и наращиванию кормовой базы в полной мере отвечают целям и задачам Года села, объявленного главой Коми Ростиславом Гольдштейном, демонстрируя практический подход к развитию аграрного сектора.

В хозяйстве активно идёт заготовка сочных кормов: уже сформировано 3 кормовых кургана и заложена силосная траншея объёмом 1000 тонн зелёной массы, а заготовка сена выкатывается на финишную прямую. Предприятие практически полностью отказалось от вико-овсяных смесей, оставив лишь 12 га, сделав основной акцент на высокопитательные культуры для роста надоев: клевер занял 65 га, кукуруза – 20 га (опыт её применения показал прибавку до 3 литров молока на корову), пшеница – 20 га на зелёную массу и плющение, а райграс и суданскую траву планируют убирать дважды за сезон по два укоса.

Для качественной укладки и трамбовки силоса применяются специализированные навесные трамбовщики. Главное обновление года – покупка нового кормоуборочного комбайна с подборщиком, который вместе с мощными тракторами и новой прицепной техникой существенно ускоряет уборку полей. Министр и руководство предприятия обсудили возможности дальнейшего обновления парка через механизмы «Комиагролизинга» и «Росагролизинга». Также рассмотрены вопросы бесперебойного снабжения техники топливом в пик уборки благодаря работе с лимитами на АЗС.

Целью визита министра на предприятие был также осмотр нового кормового цеха, объединяющего производство комбикормов и приготовление сбалансированных кормосмесей. Объект связан с животноводческим комплексом системой транспортёров и смесителей, что позволит готовить рационы прямо на месте, снизит зависимость от покупных кормов и себестоимость продукции. Цех начнёт функционировать после завершения благоустройства прилегающей территории.

В центре внимания Команды Республики Коми – не только технологическая оснащённость предприятий, но и люди. Успех аграрного сектора складывается из грамотных управленческих решений на уровне министерства и ежедневного труда конкретных людей на земле. То, что было увидено сегодня в «АГРОресурсе» — это пример системной работы настоящей команды профессионалов, где современное планирование сочетается с сохранением костяка специалистов при активном притоке молодежи.

 

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