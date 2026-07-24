Станислав Кочев: содержание дорог требует постоянного контроля

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми Станислав Кочев провел рабочий выезд по вопросам содержания федеральных автомобильных дорог в регионе.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО Андрей Шабанов, представители Госавтодорнадзора, старший инспектор Ространснадзора и подрядных организаций, отвечающих за содержание трасс.

В рамках выезда участники осмотрели работу передвижного пункта весогабаритного контроля на 724-м километре федеральной трассы Р-176 «Вятка». Специалисты оценили организацию контрольных мероприятий, направленных на соблюдение требований при перевозке тяжеловесных грузов и сохранение дорожного покрытия.

Во время встречи специалисты обсудили результаты проверок федеральных трасс Р-176 «Вятка» и А-123. В 2025 году было выявлено 389 нарушений требований безопасности, за первые пять месяцев 2026 года — уже 544. Среди основных проблем — выбоины на дорогах, отсутствие отдельных дорожных знаков, недостаточное содержание отдельных участков, нарушения при организации съездов.

«Федеральная трасса Р-176 «Вятка» имеет стратегическое значение для Республики Коми. Это единственная федеральная дорога, которая связывает регион с общей транспортной сетью страны. От качества ее содержания напрямую зависят безопасность людей, развитие экономики и стабильная работа предприятий», — отметил Станислав Кочев.

Заместитель Председателя Госсовета Коми подчеркнул, что рост количества выявленных нарушений требует усиления контроля со стороны подрядчиков и профильных ведомств.

«Каждое нарушение на дороге — это вопрос безопасности. Выбоина, закрытый знак, недостаточное содержание отдельных участков могут привести к серьезным последствиям. Необходимо оперативно устранять все замечания и выстраивать системную работу по предупреждению проблем», — сказал Станислав Кочев.

По итогам выезда определены задачи для подрядных организаций и профильных ведомств. Вопрос состояния федеральных дорог, качества их содержания и безопасности движения взят на контроль.