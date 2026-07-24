Забота о здоровье — теперь и по субботам

25 июля на площадке «Под часами» для вас будет работать выездной медицинский пункт от Сыктывкарской городской поликлиники № 3.
Вместе с ним — передвижной флюорограф, чтобы проверить лёгкие без очередей.
Время работы: с 10:00 до 15:00.
В мобильном ФАПе можно быстро и бесплатно пройти важные обследования:
-измерить артериальное давление;
-узнать рост и вес;
-проверить внутриглазное давление;
-сделать пульсоксиметрию (уровень кислорода в крови);
-оценить функцию внешнего дыхания (спирометрия);
-сдать экспресс-тесты на сахар и холестерин.
Приходите сами, приглашайте родных и знакомых. Проверить здоровье никогда не бывает лишним!
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