Забота о здоровье — теперь и по субботам

25 июля на площадке «Под часами» для вас будет работать выездной медицинский пункт от Сыктывкарской городской поликлиники № 3.

Вместе с ним — передвижной флюорограф, чтобы проверить лёгкие без очередей.

Время работы: с 10:00 до 15:00.

В мобильном ФАПе можно быстро и бесплатно пройти важные обследования:

-измерить артериальное давление;

-узнать рост и вес;

-проверить внутриглазное давление;

-сделать пульсоксиметрию (уровень кислорода в крови);

-оценить функцию внешнего дыхания (спирометрия);

-сдать экспресс-тесты на сахар и холестерин.

Приходите сами, приглашайте родных и знакомых. Проверить здоровье никогда не бывает лишним!