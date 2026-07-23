Рабочая поездка министра в Княжпогостский район: учения парашютистов-пожарных и развитие лесопожарной службы

По поручению Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна министр природных ресурсов и экологии Республики Коми Роман Полшведкин совершил рабочую поездку в Княжпогостский район.

Одним из ключевых направлений визита стала оценка готовности лесопожарных подразделений к оперативному реагированию на возгорания.

В рамках поездки Роман Полшведкин посетил Железнодорожное лесничество, где обсудил с сотрудниками текущие рабочие вопросы и планы. Особое внимание было уделено работе Железнодорожного авиаотделения и лесопожарной станции – ключевого звена противопожарного прикрытия не только Княжпогостского района, но и Кослана, Ухты, Сыктывкара, а также южных районов республики.

Специалисты авиаотделения показали текущую работу в системе ИАС «Лесные пожары»: с помощью сети камер ведётся непрерывный мониторинг лесных территорий. Министру также продемонстрировали учения парашютистов-пожарных, в которых участвуют специалисты из разных районов Коми.

Как отметил Роман Полшведкин, «подготовка парашютистов-пожарных — это не просто тренировки, а залог безопасности и эффективности работы в самых удалённых и труднодоступных уголках республики. Мы видим, насколько серьёзно специалисты относятся к отработке каждого сценария – вплоть до действий при гипотетическом отказе основной парашютной системы. Такой подход позволяет быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации».

По итогам встречи министр поручил руководителю Коми лесопожарного центра Виталию Рябову проработать вопрос обновления техники на базе авиаотделения. «Современная техника повысит эффективность работы и поможет специалистам оперативно выполнять задачи», — подчеркнул Роман Полшведкин.

Стоит отметить, что наши огнеборцы –высококвалифицированные профессионалы, которые регулярно проводят учения и передают опыт молодому поколению. Ежегодно специалисты Коми лесопожарного центра помогают другим субъектам России в ликвидации чрезвычайных ситуаций: в прошлом году они работали в Забайкалье, в текущем — участвуют в тушении лесных пожаров в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

В республике продолжается укрепление лесопожарной службы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году уже строятся два современных авиаотделения – в Усинске и Инте. Новые базы позволят быстрее реагировать на пожары в арктической зоне и создадут 90 новых рабочих мест.