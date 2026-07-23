На восходящем потоке

Автор: Республика 23.07.2026

V Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух» с размахом прошел на территории Финно-угорского этнопарка

С 17 по 19 июля село Ыб на три дня превратилось в точку притяжения для романтиков, экстремалов и ценителей северной культуры. Рассказываем о том, чем удивлял гостей фестиваль и какие чувства дарит небо.

Четыре стихии гостеприимства

Возрожденный по личному поручению главы региона Ростислава Гольдштейна, фестиваль снова громко заявил о себе на федеральном уровне в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и под брендом «Коми лето». Глава Коми, лично посетивший площадки 18 июля, подчеркнул важность события для всего региона:

– Фестиваль «Живой воздух» возвращает себе статус одного из самых узнаваемых брендов Коми, привлекая гостей из разных регионов страны. Развитие событийного туризма – наш приоритет, и такие проекты напрямую работают на имидж республики как открытого и гостеприимного региона.

Площадки фестиваля – «Живой воздух», «Живая вода», «Живой огонь» и «Живая земля» – поделили территорию финно-угорского парка. Каждая включала тематические активности, одну краше другой: мастер-классы, ярмарка, кузница, концерты, шоу парапланеристов, выставка ретро машин, прогулки по экотропе и, конечно, парад воздушных шаров. Подворья этнопарка, чум и программа в конгресс-холле придавали событию масштабности.

География участников впечатляет: команды воздухоплавателей съехались из Москвы и Московской области, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Марий Эл и Удмуртии. Из многих регионов Коми на ярмарку приехали мастера со своими изделиями. Организаторами воздушной программы выступили Финно-угорский этнопарк и Федерация воздухоплавания Пермского края.

Размах и уникальное разнообразие фестиваля отмечает министр туризма Республики Коми Мария Бадмацыренова:

– «Живой воздух» – это не только фестиваль воздухоплавания, это еще и фестиваль музыки, в том числе этнической. Это фестиваль моды, фестиваль кузнечного мастерства. Здесь представлены наши традиционные народно-художественные промыслы, большой гастрономический ряд. Культурный код Коми настолько богатый, что его нужно транслировать во всём: в еде, в одежде, в музыке, в мероприятиях. Наша задача – найти свою аутентичность, локальную привлекательность. Открывать регион нужно в первую очередь для нас самих. И, конечно же, чтобы гости, туристы к нам приезжали – с каждым годом всё больше и больше.

Там, где молот рисует розы

Пока в небе решалась судьба полетов, на земле кипела работа без остановок. На площадке кузнечных мастер-классов плавился металл и рождались маленькие шедевры. Здесь собрались специалисты из Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Кунгура – каждый со своим характером, инструментом и философией.

Кунгурский кузнец Антон Киряков развернул впечатляющую экспозицию. Возле его рабочего места – настоящие кузнечные меха для нагнетания воздуха в горн, наковальня и молоток. А прямо из земли вырастали внушительные мечи – грубые, увесистые, словно сошедшие со страниц древних сказаний. Антон начинал простым слесарем, ковал ножи в колхозном гараже, а теперь создает арт-объекты для родного города и собирает коллекцию из трех сотен ножей для масштабной инсталляции. Гостям фестиваля он предлагал выковать розу – изящный цветок из грубого металла, на создание которого уходит всего десять минут.

Рядом – сыктывкарский кузнец и художник, член Союза художников России Макта Дораев. К его наковальне выстроилась очередь: каждый хотел унести с собой собственноручно выкованный сувенир.

– Любой желающий может ковать вместе с нами под нашим руководством небольшие сувениры – молоточки, топорики, ножички разные, гвоздики, – объяснял мастер.

Секрет владения металлом, по словам Макты Дораева, не в грубой силе, а в понимании материала: нужно уловить язык металла, понять, как он отзывается на удар, рассчитать силу.

– А остальное – молоток делает, – улыбается кузнец, стирая пот со лба. – Как обычно кузнецы говорят, всё делает молоток, мы только за него держимся.

Каждое свое творение мастер считает живым:

– Они рождаются непросто. Но каждый раз, сколько бы ни занял процесс, наслаждаюсь результатом.

Экосистема от бобров

Научно-познавательная площадка нацпарка «Койгородский» стала настоящим открытием для семейной аудитории. Ведущий научный сотрудник Александр Дорошин и его коллеги развернули целый образовательный городок.

– Рассказываем о жизни парка, о животных, о растительном и животном мире. Также проводим разные игры. Например, нужно собрать «семью»: взрослое животное, детеныша, место, где они живут, и чем питаются. Есть игра на пары. Есть такие, где надо найти соответствия названий ягодам, насекомым или угадать животное по определенным элементам тела, – перечислял Александр Дорошин.

Но самым удивительным открытием для посетителей стала история о бобрах. Символ национального парка – лось, однако истинными хозяевами территории оказались именно бобры. Запрудив все водоемы, эти трудолюбивые грызуны кардинально изменили экосистему.

– Больше всего у нас бобров. Они запрудили у нас все мелкие водотоки, речки, чем способствуют развитию рыбного разнообразия. Заводей больше – и рыбы больше. Очень много выдр развелось. И все эти изменения благодаря бобрам. Они еще и на лосей влияют – друг другу как бы помогают, – с увлечением рассказывает ученый.

Для желающих увидеть всё своими глазами парк предлагает базы отдыха, а также сеть экологических троп – от километровой прогулочной до серьезного 12-километрового маршрута на целый день.

Ритмы фестиваля

Три дня на сцене кипела жизнь. Кавер-группы задавали ритм вечеринке, фолк-коллективы вкладывали в нее душу, а модные дефиле оставляли творческое послевкусие. Затем эстафету приняли диджеи, устроившие настоящий баттл. Они боролись за внимание зрителей, стараясь раскачать толпу. Люди с удовольствием танцевали прямо под открытым небом. Локации фестиваля напоминали огромный танцпол: семьи с детьми, молодежь, пары – все двигались в такт музыке, пока солнце медленно клонилось к горизонту.

Кульминацией вечера субботы стало выступление Тимы Белорусских. Зрители, среди которых заметно преобладали девушки, с нетерпением ждали кумира. Концерт открылся хитом «Витаминка», и площадь перед сценой тут же превратилась в хор. Строки знали все. После «Витаминки» посыпались «Мокрые кроссы», «Незабудка» и другие известные треки. В воскресенье, 19 июля, главной гостьей музыкальной программы «Живого воздуха» стала Юлия Савичева – с проверенными хитами и новым репертуаром.

«Мне бы в небо»

Самая захватывающая часть фестиваля развернулась на поле, предназначенном для взлета аэростатов. Огромная очередь из желающих подняться в небо. Проблема заключалась в одном: в субботу к назначенному времени шаров на поле не было.

«А когда полетят?», «А отсюда?», «А по сколько человек можно?» – вопросы сыпались на волонтеров градом.

Ключевым фактором для полетов была погода. Пилот-парапланерист Александр Мальцев, представляющий Федерацию сверхлегкой авиации, терпеливо разъяснил физику процесса:

– Ветер должен быть не сильным и не слабым, а умеренным. Это как с самолетом, случается турбулентность. Вот сейчас точно такая же турбулентность здесь, над полем. Если мы сейчас взлетим, нас будет «колбасить». Это опасно, соответственно, всё сдвигается попозже.

В субботу жара сделала свое дело: воздух перегрелся, ветер менял направление непредсказуемо. Полеты откладывались час за часом. Но терпение было вознаграждено. Ближе к вечеру, когда начало темнеть, условия наконец-то пришли в норму. И те, кто умел ждать, получили свою награду.

Во время полета аэронавты и пассажиры не чувствуют ветра – шар движется вместе с воздушной массой, и это создает ощущение плавного, почти медитативного парения. Таежные просторы, лоскутные одеяла полей, серебристые ленты рек – всё открывается с высоты птичьего полета. Организаторы предложили два формата: полноценный полет на воздушном шаре и подъем на аэролифте за небольшую плату для тех, кто хотел получить первое небесное впечатление без длительного путешествия.

Александр Мальцев пригласил на фестиваль коллег-воздухоплавателей со всей страны: из Пскова, Калининграда, Смоленска, Карелии и даже из крымской Феодосии. А местных пилотов представляла сильная команда – чемпионы и призеры России по парапланеризму.

Для самого Александра небо – детская мечта, пронесенная через всю жизнь:

– Занимаюсь планеризмом больше двадцати лет. И это детская мечта – летать. Я помню, с крыши гаража с газетой прыгал, представляя, что это парашют.

Зрители завороженно наблюдали за шоу парапланеристов. Спортсмены, пусть и с опозданием, сделали несколько широких кругов над этнопарком, пролетая совсем рядом друг с другом, исполняя в небе трюки.

Технологичная магия

Поздним вечером 18 июля гости фестиваля стали свидетелями зрелища, которое невозможно забыть. 250 маленьких светящихся дронов поднялись в ночное небо, чтобы рассказать историю Коми языком света.

Менеджер проекта Анна Успенская раскрыла детали подготовки этого технологического чуда:

– Шоу дронов – это картинки в небе. Каждый дрон выполняет функцию пикселя, из которых складывается изображение. Приезжаем заранее, готовимся, есть тестовые полеты.

Когда ночное небо над Ыбом ожило, зрители увидели коми орнамент, парящую утку-чож, герб и флаг Республики Коми, крупную спелую морошку, а также фразы «КомиЛето», «Сыктывкар», «Республика Коми». Это было красиво, технологично и щемяще трогательно – древние символы, нарисованные самым современным инструментом.

Сплав традиций и мечты

Фестиваль «Живой воздух» прожил три совершенно разных дня. Пятница проверяла стойкость ветром и прохладой. Суббота испытывала терпение жарой и турбулентностью. Воскресенье подарило жаркий день и ветер, позволивший подняться в небо всем желающим.

Каждый, кто приехал в Ыб, нашел свой способ взаимодействия с праздником. Кто-то ковал розы и понял язык металла. Кто-то узнал, как бобры меняют мир вокруг себя. Кто-то танцевал до упада под диджейские сеты и подпевал хедлайнерам. Кто-то часами ждал своего шанса подняться в небо – и был вознагражден парением, которое останется в памяти навсегда. А кто-то просто расстелил плед на траве и смотрел, как сотни дронов выводят в темном небе «КомиЛето».

– В эти дни финноугорский этнопарк стал местом, где встретились земля и небо. Где встретились музыка и живое общение, – подчеркивает Герой России, заместитель председателя Госсовета РК Станислав Кочев.

И действительно, возрожденный фестиваль снова стал тем, чем и должен быть: местом, где небо встречается с землей, а традиции – с мечтой. Местом, куда хочется вернуться.

Купава ВОЛКОВА

Фото автора и Ивана МЫСОВА

 

 

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