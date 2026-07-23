От Вечного огня до Театральной: в Сыктывкаре приступают к преображению главного прогулочного маршрута.

Герой России Станислав Кочев и мэр Сыктывкара Максим Мартышин рассказали о деталях ремонта тротуара в районе Института биологии Коми.
Привести в порядок эту территорию просили сами жители города. И уже сейчас там снимают старый асфальт, а к концу августа – уложат новое покрытие, поставят скамейки и фонари, благоустроят зелёные зоны и обустроят площадку перед научным центром.
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