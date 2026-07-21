С грядки – в сердце

Автор: Республика 21.07.2026

На клубничную ферму в Гаръе едут за вкусом детства

Есть ароматы, которые действуют сильнее машины времени. Запах нагретой солнцем клубничной гряды мгновенно стирает десятилетия, возвращая нас в беззаботное детство, на дачу к бабушке, где самая сладкая ягода тайком отправлялась в рот, минуя корзинку. Казалось бы, в суровых условиях Республики Коми найти этот аромат в больших объемах невозможно. Но пока скептики сомневались, сыктывкарец Андрей Лызлов основал в деревне Гаръе Сыктывдинского района первую в регионе клубничную ферму.

И борщевик бывает полезным

Несколько лет назад на месте ягодной фермы были джунгли из трехметрового борщевика. Андрей Лызлов по-хозяйски запахал сорняк в землю на удобрение. Сегодня вместо ядовитых зарослей – ровные ряды грядок, укрытых пленкой, и тот самый, щекочущий ноздри аромат.

Сказать, что фермер погружен в процесс – ничего не сказать. Наше интервью проходит в движении: мы то идем чистить насос, то сворачиваем к экспериментальным грядкам, то проверяем, как там поживает новый итальянский сорт. Глава большого семейства (супруга и двое сыновей сейчас тут же, на ферме) говорит о клубнике с азартом изобретателя.

– У нас в Коми клубникой никто не занимается всерьез, – объясняет Андрей, присаживаясь на корточки у кустов. – Я пересмотрел сотни видео, изучал немецкие и голландские фермы. Но остановился на финской технологии. По климату подходим идеально.

В этом и заключается главный парадокс северной ягоды. Пока южные регионы изнывают от жары, и вынуждены поливать кусты водой, вымывающей из плодов сахар, в Коми работает другой природный механизм. Андрей объясняет: в конце августа и сентябре, когда дневная температура падает до 20, а ночная до 10 градусов, куст перестает наращивать зелень и отдает всю энергию ягоде. Поэтому самая вкусная клубника здесь – осенняя. В прошлом году последние ягоды снимали 30 сентября.

Грант на идею

Старт проекту дал федеральный грант «Агростартап» в 4,5 миллиона рублей. Деньги пошли на скважину, посадочный материал и обустройство гряд с пленочным покрытием, которое копит тепло и не дает шанса сорнякам. Вода здесь по капельке подается к каждой грядке, к каждому кустику. Но, как честно признается фермер, собственных средств пришлось вложить намного больше запланированных полумиллиона. Потому что на земле нужно делать всё самому. И он делает.

Секрет вкуса

Прямо на наших глазах Андрей срывает первую ягоду «Арианны».

– Мы будем первооткрывателями, – смеется он. – Я этот сорт вообще никогда в жизни не пробовал. С кислинкой немного, но по вкусу меня устраивает. Торговый.

По словам фермера, некоторые сорта клубники – кислят. А вот «Азия» – крупный и очень сладкий. Всё зависит и от спелости. Если дать ягоде дозреть прямо на кусте до легкой переспелости, она станет еще слаще.

Эксперименты здесь идут бесконечно. На одной грядке кусты лишь слегка подрезаны, на соседней – полностью. Андрею интересно, кто быстрее «прокачается». Рядом на леске трепыхаются стальные ленточки – единственное работающее средство от пернатых налетчиков. Модные манекены-пугала, по признанию фермера, не помогают совсем.

«Как у бабушки»

Пока мы перемещаемся между рядами, на ферму заезжает машина. Это семья с детьми. Андрей тут же переключается на гостей, показывая, как правильно снимать ягоду:

– Не бойтесь белого носика, это нормально. Клубника не из супермаркета, она разная – одна слаще, другая чуть кислее, всё как в детстве.

Формат «собери сам» стал для хозяйства неожиданным, но очень логичным открытием.

– Поначалу не думал, что будет столько самосборщиков, – признается Андрей. – А потом оказалось, что людям это в кайф. Пришла одна женщина и говорит: «Я хочу, как у бабушки, пособирать». Это возвращение в детство.

Ни капли химии

Секрет успеха прост: это живая ягода. Андрей принципиально отказался от минеральных удобрений, которые гонят водянистую массу, давая прибавку к урожаю на четверть. Жуков здесь собирают вручную, с болезнями борются так же. Результат – клубника не магазинная. Она не лежит сутками на складах, ее не срывают зеленой, чтобы «доехала». Собирают в биологической спелости: сорвал – и съел в ближайшие пару часов. Именно за этим вкусом, которого нет на рынках, и едут люди.

Объема на переработку пока не остается – всё уходит прямыми продажами, прямо с грядки.

Фермерское счастье

Килограмм собирается за 5-7 минут. Но, глядя на то, с каким восторгом и дети, и взрослые заглядывают под каждый лист, становится ясно: время здесь ни при чем. Никто не торопится.

Глядя на довольных гостей, Андрей делится планами:

– Хочется построить здесь нормальную инфраструктуру, чтобы можно было не просто собрать ведро и уехать. Чтобы посидеть в тишине, выпить густой молочный коктейль из только что собранной холодной клубники, или чаю с вареньем, и вдохнуть тот самый аромат, возвращающий в беззаботные дни.

На вопрос о фермерском счастье наш герой отвечает коротко: «Свобода». Но тут же поправляет себя: романтиком быть мало. Фермер – это симбиоз мечтателя и жесткого математика. Каждый год приносит новые проблемы. Андрей говорит, что не загадывает даже на два дня вперед. Но вера в себя, терпение и понимание того, что ты делаешь уникальную для региона вещь, двигают его вперед.

Локомотив для смелых

Пример оказался заразительным.

– Ко мне приезжают люди и признаются: «Мы хотим выращивать клубнику, уже два года об этом думаем, но не решаемся», – рассказывает фермер. – С севера уже заказали 4000 кустов рассады. Много заказов и от других.

Так, сам того не планируя, Андрей Лызлов становится локомотивом для тех, кто только присматривается к ягодному бизнесу в условиях северного климата.

Покидая ферму, увозишь с собой не только пахнущую летом корзинку с невероятно красивой клубникой, но и стойкое желание вернуться. В планах фермера – развивать агротуризм, чтобы у каждого жителя Коми появилось еще одно место силы. Место, где, вдыхая сладкий воздух клубничного поля, можно на пару часов снова стать ребенком, который верит, что самая вкусная ягода – та, что сорвана прямо сейчас. И кажется, у этой северной сказки очень сладкое будущее.

 

Купава ВОЛКОВА

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1 Комментарий для "С грядки – в сердце"

  1. Аноним | ﻿21.07.2026 в 21:38 | Ответить

    АлексейчЦзб

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