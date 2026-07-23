Право на статус

Президент России Владимир Путин своим указом закрепил общественную значимость профессии учителя

Указ Президента РФ об особом статусе учителей подписан 20 июля 2026 года. В тексте документа подчеркивается: «В Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения и развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества».

Какие меры поддержки получили учителя

Документ гарантирует педагогам обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития, а также эффективного выполнения ими профессиональных задач.

Согласно указу, учителям с более чем 25-летним стажем педагогической работы будет присваиваться звание «Ветеран труда». Сейчас на федеральном уровне звание присваивается россиянам, имеющим достаточный страховой стаж (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет для пенсии), при наличии государственных или ведомственных наград (орденов, медалей, почетных званий, грамот Президента РФ).

Кроме того, педагоги смогут бесплатно посещать музеи не реже одного раза в месяц и получать юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью, в том числе с реализацией трудовых прав, социальных гарантий и получением мер соцподдержки. Также президентский указ гарантирует защиту учителей от угрозы причинения вреда жизни или здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.

Указ предусматривает дополнительное профессиональное образование и непрерывное методическое сопровождение, наставничество для учителей, впервые приступающих к работе, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами.

Главам регионов российский лидер рекомендовал предусмотреть прием детей учителей в детские сады в первоочередном порядке, а также определить порядок и условия предоставления указанной меры поддержки. Кроме того, руководители субъектов РФ должны будут проинформировать педагогов о полагающихся им мерах поддержки, в том числе посредством государственных информационных систем, и обеспечить реализацию таких мер поддержки, включая поощрение за достижения в педагогической деятельности. Также высшие должностные лица регионов смогут устанавливать дополнительные меры поддержки учителей.

В соответствии с документом Правительство России в течение полугода должно будет установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя в России, и порядок выдачи такого документа, а также усовершенствовать требования к режиму рабочего времени педагогов и объему их учебной нагрузки.

Чем помогает педагогам Республика Коми

В нашем регионе действует комплекс мер – материальных, моральных и иных, направленных на повышение социального статуса педагога.

Во-первых, это различные доплаты и надбавки к зарплате, в том числе доплаты молодым специалистам.

Весьма востребована у работников образования действующая в республике с 2020 года программа «Земский учитель», помогающая закрыть кадровый дефицит на селе. Учитель получает от государства финансовую поддержку – один миллион рублей в обмен на обязательство отработать несколько лет в выбранной школе. За 2020 – 2025 годы в Коми в сельские школы и малые города переехали 55 учителей. В текущем году 13 педагогов станут участниками программы.

Большое внимание уделяется молодым учителям. К каждому из них прикрепляется наставник. Уникальный опыт наставничества реализуется в проектах «Молодые педагоги», «Опорные школы», «Методический актив» и «Мобильный методист».

Ведется активная профориентационная работа: школьников мотивируют к поступлению на педагогические специальности, а выпускников вузов – к трудоустройству в образовательные организации республики. В каждом муниципалитете есть классы психолого-педагогической направленности. Всего в Коми 83 таких класса с общим охватом 1424 обучающихся.

Не последнюю роль играют и моральные стимулы. Ежегодно более тысячи педагогов награждаются государственными наградами Российской Федерации, Республики Коми, ведомственными наградами Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки РК. Традицией стал торжественный прием Главы Республики Коми в День учителя, в ходе которого проходит церемония вручения государственных наград лучшим из лучших.

Статус педагогов, работающих на селе, призван поднять День сельской школы, который учрежден указом Главы Республики Коми.

Нельзя забывать и о конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Преподаватель года», «Коми велодысь» и других. Самим педагогам такие состязания помогают профессионально развиваться, а жители республики узнают о блестящих специалистах, которые учат и воспитывают подрастающее поколение.

21 июля Глава Коми Ростислав Гольдштейн встретился с молодыми специалистами, которые окончили вузы республики и остаются работать в родном регионе, в том числе в школах. На встрече обсудили, что еще стоит изменить, чтобы молодые специалисты не просто задерживались в регионе, строили свои семьи, но и поднимали престиж профессии. Возможно, по итогам этого общения к уже действующим в республике мерам поддержки учителей добавятся новые.

Ростислав Гольдштейн:

– В новом учебном году в школы Коми придут 200 молодых педагогов. Им бывает непросто войти в профессию. Обязательно поддержим – республика имеет уникальный опыт педагогического наставничества, есть система материальных поощрений.

Вспомните, насколько учитель всегда был уважаемым человеком. Так оно и есть. Так оно и будет!

Галина ВЛАДИС

Фото kremlin.ru