Увеличено время для занятий бегом на Республиканском стадионе

По просьбе жителей Сыктывкара на Республиканском стадионе увеличено время для посещения беговых дорожек.
В утреннее и вечернее время теперь можно заниматься на час дольше.
Любители пробежек могут посещать арену ежедневно с 6:00 до 9:00 утром и с 18:00 до 21:00 вечером
Организация бесплатных тренировок в Сыктывкаре стала частью мероприятий летнего бренда региона — «Коми лето», инициированного Главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.
Напомним, на Республиканском стадионе ежедневно проводятся открытые тренировки и мастер-классы по различным видам спорта. Подробнее о занятиях на этой неделе можно узнать из афиши.
Популяризация массового спорта отвечает задачам государственной программы «Спорт России», разработанной по поручению Президента страны Владимира Путина.
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