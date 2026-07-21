Увеличено время для занятий бегом на Республиканском стадионе

Автор: Республика 21.07.2026

По просьбе жителей Сыктывкара на Республиканском стадионе увеличено время для посещения беговых дорожек.

В утреннее и вечернее время теперь можно заниматься на час дольше.

Любители пробежек могут посещать арену ежедневно с 6:00 до 9:00 утром и с 18:00 до 21:00 вечером

Организация бесплатных тренировок в Сыктывкаре стала частью мероприятий летнего бренда региона — «Коми лето», инициированного Главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.

Напомним, на Республиканском стадионе ежедневно проводятся открытые тренировки и мастер-классы по различным видам спорта. Подробнее о занятиях на этой неделе можно узнать из афиши.

Популяризация массового спорта отвечает задачам государственной программы «Спорт России», разработанной по поручению Президента страны Владимира Путина.

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