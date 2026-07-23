В Коми проводят бесплатные тренировки для всех желающих

Их организует Федерация бокса г. Сыктывкара.

Все началось в 2021 году. Тогда, с легкой руки директора спортивной школы олимпийского резерва №2 Андрея Истомина, запустили первые воскресные тренировки в парке им. Кирова в Сыктывкаре. Идею подхватила городская Федерация бокса и спустя два года получила первый грант на развитие массового спорта.

Проект назывался «Земский тренер. Новые территории». Он выиграл почти 1,5 миллиона рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. На эти средства удалось организовать тренировочный процесс в десяти муниципалитетах Коми: закупить необходимый инвентарь, оплатить труд тренеров.

В активе Федерации бокса – уже девять успешных грантовых проектов. Есть победы и в федеральном конкурсе, и в региональном, и в городском.

«Мы работаем ради того, чтобы спорт был доступным для всех. Бесплатные тренировки – это необходимая база. Благодаря ей дети вступают в секции и начинают развиваться в профессиональном спорте, пожилые люди находят новый круг общения, мотивацию к активной жизни, а главное, все получают здоровье и привычку следовать ЗОЖ», – сказал президент Федерации Эдуард Фатыхов.

Сейчас подходит к концу проект организации «Земский тренер – наставник». Он получил поддержку в конкурсе грантов Главы Коми в 2025 году. Благодаря гранту удалось еще на год продлить начатое дело и организовать бесплатные тренировки для всех желающих в девяти муниципалитетах Коми.

Проект завершился, но в Сыктывкаре, Усинске и Печоре тренировочный процесс продолжится. К занятиям можно присоединиться бесплатно по воскресеньям в 11:00. В Сыктывкаре есть дополнительный день для тренировок – вторник, 7:30 (Мичуринский парк или Центральный стадион).