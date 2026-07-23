«Это вопрос безопасности более 1500 людей», — Дмитрий Братыненко поручил проработать план ремонта дороги Том — Керки

Автор: Республика 23.07.2026

«Это вопрос безопасности более 1500 людей», — Дмитрий Братыненко поручил проработать план ремонта дороги Том — Керки

Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко в ходе аппаратного совещания поднял вопрос о проблеме обслуживания дороги Том — Керки.

Ранее жители населённых пунктов Ижемского района направили коллективное обращение на имя Главы Республики Коми с просьбой решить проблему обслуживания и содержания дороги. Из 160 км трассы 110 км находятся в неудовлетворительном состоянии — на этом участке зафиксировано большое количество ям.

Дмитрий Братыненко поручил Министерству транспорта Республики Коми незамедлительно приступить к работе по этому направлению.

«Это вопрос безопасности более чем 1500 жителей сёл, прилегающих к дороге. Необходимо сохранить фактически единственный маршрут, по которому им поставляются продукты, лекарства и другие товары. Поручаю Министерству транспорта оценить объём средств, необходимых для ремонта дороги», — отметил Дмитрий Братыненко.

Напомним, что Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн неоднократно подчёркивал стратегическую важность развития дорожной инфраструктуры региона. «Качественная дорожная инфраструктура — это фундамент для экономического роста и повышения уровня жизни населения. Перед Правительством Республики Коми стоит задача сделать к 2030 году дороги в республике лучшими в Северо‑Западном федеральном округе», — заявлял он.

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