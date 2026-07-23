Печать с господдержкой

В Коми республиканской типографии обновили технический парк

Новое полиграфическое оборудование куплено в лизинг* при поддержке регионального правительства. Современная техника не только повысила качество выпускаемой печатной продукции, но и позволила увеличить производительность предприятия.

НОВЫЕ станки, которые модернизируют производство и существенно облегчают труд, уже в деле. Как они работают, показывает лично генеральный директор предприятия Анна Чуракова. Обновление технической базы нужно, чтобы типография могла идти в ногу со временем и оставаться конкурентноспособной на рынке полиграфического производства.

Модернизация затронула практически все этапы производства, новые станки полностью интегрированы в единую производственную цепочку. В частности, подготовку бумаги к печати сейчас делают на новой высокоточной листорезальной машине. Она пришла на смену станку, который служил предприятию сорок лет.

– Наша старая бумагорезальная машина была выпущена еще в советское время, – рассказывает Анна Чуракова. – Она еще оставалась в рабочем состоянии, но морально уже устарела. Точность реза и другие технические характеристики нам не подходили. Поэтому было принято решение приобрести новое оборудование. Мы его освоили и сейчас подбираем новые задачи, чтобы загрузить его на полную мощность. Мы режем на этой машине всю бумагу под необходимый формат. На новой машине это происходит значительное быстрее и остается меньше отходов.

РОМАН ГОВОРОВ работает в Коми республиканской типографии директором по производству. По его словам, книгопечатание – одно из самых перспективных направлений развития предприятия. Именно для этого участка приобретено оборудование Maufung (КНР).

– Раньше мы вручную клеили книжный каптал**. Теперь машина MF-HBM420 делает эту операцию быстрее и значительно качественнее. А другая машина – MF-PCM380EV – объединила сразу два процесса: обжим корешка и штриховку. Раньше оператор переносил блоки между разными станками, теперь обе операции выполняются автоматически в одной машине, – объясняет Роман Говоров.

Объединение двух процессов в одну технологическую цепочку позволило типографии сократить время производства, повысить стабильность качества и снизить себестоимость книжной продукции. Новым бумагорезальным станком директор по производству тоже доволен.

– Раньше мы могли мотать рол бумаги диаметром всего один метр, а сейчас – метр-восемьдесят, почти в два раза больше. Ширина рола была метр-двадцать, стала метр-сорок. Скорость работы увеличилась почти в четыре раза. Особенно нас радует точность работы машины. После старой – бумагу надо было ровнять и подрезать. У новой машины точность такая, что подрезка не требуется. Изначально были сомнения по поводу китайского оборудования, так как раньше работали только на европейских резальных машинах. Но поставщик предоставил нам множество контактов типографий, где такое оборудование успешно эксплуатируется. После положительных отзывов мы решились на покупку и теперь сами в числе довольных клиентов.

МИНИСТР экономического развития и промышленности Республики Коми Алексей Просужих крайне положительно оценивает тот факт, что в сложное для экономики время предприятия находят возможность брать в лизинг новое оборудование.

– Коми республиканская типография в прошлом году обратилась к нам за поддержкой для приобретения в лизинг четырех новых машин, – напомнил он. – И мы видим, что новое оборудование поставлено, налажено, освоено и эффективно работает. Модернизация проводится для того, чтобы повысить производительность труда, уйти от рутинных технических операций. В Год села, который объявил глава республики Ростислав Эрнстович Гольдштейн, мы активно поддерживаем и сельских предпринимателей, заключаем сделки на поставку для них необходимого оборудования и техники.

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «Комилизинг» уже 10 раз за этот год выезжали в сельские районы республики. Местным жителям они рассказывали о доступных мерах господдержки для старта и развития бизнеса. Общая стоимость техники и оборудования, закупленных при содействии компании для субъектов малого и среднего предпринимательства, – 21 миллион рублей. Системная работа такого рода создает устойчивую основу для развития Республики Коми, укрепляя экономику и повышая доверие предпринимателей и жителей к инструментам господдержки.

Лизинговая компания Республики Коми работает с 2020 года. Единственный акционер АО «Комилизинг» – Республика Коми, от имени которой действует Министерство экономического развития и промышленности РК. Чаще всего предприниматели обращаются в компанию для покупки специализированного оборудования (типография – как пример) или за автомобилями для транспортировки специфического товара. Например, рефрижераторов для перевозки мяса, полуфабрикатов и других продуктов. Или наоборот – без охлаждения для доставки хлеба и свежей выпечки. Или грузовиков для развозки дров и топливных брикетов. Именно благодаря такой господдержке жители отдаленных сел Усть-Вымского, Удорского, Усинского, Сосногорского, Ижемского, Усть-Цилемского и некоторых других районов стабильно обеспечены всем необходимым.

ПОДРОБНОСТИ:

Новое оборудование Коми республиканской типографии:

Машина для приклейки каптала MF-HBM420. Используется для приклейки каптала к книжному блоку, при изготовлении книг в твердом переплете.

Прессовально-штриховальное устройство MF-PCM380EV. Используется для штриховки готовой книги в твердом переплете.

Листорезальная машина CM-1100А. Используется для размотки, резки, подготовки бумаги к печати.

Бумагорезальная машина GW80P. Используется для резки бумаги, материалов и готовой продукции.

ФАКТ:

В этом году Коми республиканской типографии исполняется 120 лет. В ноябре 1906 года в Усть-Сысольске открылась первая типолитография Платона Лагирева. С этой даты сыктывкарские полиграфисты и ведут свою печатную летопись.

*Лизинг – это долгосрочная аренда имущества с возможностью его последующего выкупа.

**Каптал – элемент книжного переплета, используемый для крепления книжного блока к переплетным крышкам.

Артур АРТЕЕВ

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