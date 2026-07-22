Ростислав Гольдштейн: «Север – территория для умных»

Автор: Республика 22.07.2026

Глава Республики Коми встретился с выпускниками учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, которые приняли решение остаться жить и работать в родном регионе.

«В первую очередь хочу поздравить вас с получением дипломов, вы – большие молодцы! И сказать огромные слова благодарности за то, что вы остались в Республике Коми и связываете свою жизнь с её развитием, – обратился к молодым специалистам Ростислав Гольдштейн. – Говорят, Север – это территория для сильных. А я убеждён: Север – территория для умных. Здесь молодые люди могут очень быстро сделать свой карьерный трек».

Участники встречи – выпускники вузов и ссузов – поделились с главой региона, как выбрали профессию и где видят перспективы для самореализации.

Выпускник Коми республиканского агропромышленного техникума Никита Сенькин рассказал, что ему нравится работать с техникой, поэтому получил специальность по направлению «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Дипломированный техник-механик отправится работать в ООО «Южное» вместе с супругой. Алина Сенькина получила в агротехникуме профессию ветеринарного врача. Выбор предприятия неслучаен: девушка проходила практику там и решила лечить животных в селе.

Для Максима Плешкова, выпускника Сыктывкарского политехнического техникума (СПТ) по специальности «Электроснабжение», знакомство с профессией началось с работы электриком, сегодня он трудится в филиале ПАО «Россети Северо-Запад». Его однокурсница Анна Каракчиева, получившая специальность по эксплуатации многоквартирных домов, работает мастером участка в компании, где проходила практику, и уже планирует получить высшее инженерное образование.

«Если человек обращается к вам, то, как правило, с проблемой. И в таких случаях он может не выбирать слова. Находите общий язык с людьми?» – поинтересовался у Анны Ростислав Гольдштейн.

Вопрос не застал молодого специалиста врасплох: «Если человек настроен агрессивно, нужно сохранять спокойствие и объяснить причину той или иной ситуации, сказать, когда она будет исправлена. Если, к примеру, нет горячей воды, нужно сказать, в какое время она появится. Когда имеешь понятие, сложностей нет».

Ростислав Гольдштейн отметил, что правительством региона уделяется большое внимание качеству подготовки специалистов. Ключевой инструмент раннего трудоустройства – выстраивание эффективного диалога между учебными заведениями и работодателями. Только в Сыктывкарском политехническом техникуме заключено более 200 соглашений о сотрудничестве, ежегодно заключается более 1000 договоров о практической подготовке и более 200 договоров о целевом обучении.

Особый интерес к целевым программам проявляют крупные компании, такие как ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Газпром», АО «Сыктывкарский водоканал», строительные организации. Эта практика уже даёт результаты: на выпускных курсах 80% студентов таких специальностей, как «Мастер отделочных работ» и «Сварочное производство», проходят практику с одновременным трудоустройством. В целом доля студентов, имеющих опыт работы в период обучения, достигла 52% на выпускных курсах.

Договор о целевом обучении обеспечивает студенту практику и гарантированное рабочее место, а работодателю – подготовленного специалиста. Но здесь важен конкурсный отбор и высокая заинтересованность студента.

Максим Паламарчук, выпускник Ухтинского государственного технического университета (УГТУ), работающий подземным горнорабочим, признался, что работа требует особых навыков, но зарплата достойная и есть куда расти. Арина Васильченко, выпускница Сыктывкарского медицинского колледжа, решила стать специалистом территориального центра медицины катастроф. Юлия Патракеева, выпускница гуманитарно-педагогического колледжа, работает тренером по каратэ. Глеб Чернышов, окончивший Коми республиканскую академию госслужбы и управления, сегодня является региональным координатором проекта «Твой ход» и сотрудником ресурсного молодёжного центра. Мария Четвертных окончила вуз в Санкт-Петербурге и вернулась в родную республику, чтобы работать в органах прокуратуры.

В 2026 году для предприятий и организаций Республики Коми подготовлено 7 222 дипломированных специалиста, при этом уровень трудоустройства выпускников колледжей достиг 90,3%, что выше среднероссийского показателя (88,6%).

Подводя итоги встречи, Ростислав Гольдштейн отметил: задача органов власти региона – дойти до каждого молодого человека, предложить ему реальные возможности, чтобы он остался в республике.

«В Коми самая лучшая молодёжь. Здесь зарождались многие смыслы, которые в дальнейшем трансформировались в федеральные проекты. Мы всегда передовые, всегда лучшие. Но важно помнить: образование должно быть непрерывным. Как только ты остановился, ты проиграл конкуренцию, особенно сейчас, когда нам нужно конкурировать ещё и с искусственным интеллектом. Нужно очень тщательно относиться к тому, что он подсказывает. Ещё раз спасибо вам за то, что выбрали родной регион. Спасибо за эту встречу. Пусть у вас всё сложится», – пожелал успехов молодым специалистам Ростислав Гольдштейн.

Пресс-служба Главы Республики Коми

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