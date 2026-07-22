Трио с характером

Автор: Республика 22.07.2026

Лыжники из Коми готовятся к сезону в составе сборной России

В этом году в состав сборной страны по лыжным гонкам вошли три спортсмена из Коми. Это устьцилём Илья Семиков и представители Ижемского района – Дарья Канева и Евгений Семяшкин. Тренирует наших лыжников Олег Перевозчиков.

Лето – период отпусков для многих, но только не для лыжников. Именно в летний период эти трудяги начинают закладывать фундамент физической формы, чтобы достойно пройти изнурительный спортивный сезон. На первых сборах они привыкают к нагрузкам, а дальше – плавно переходят с подготовительной стадии на соревновательную. Первые старты спортсмены проводят на лыжероллерах.

Проект состава группы из 11 лыжников был утвержден еще в апреле. Уже тогда там числились три спортсмена из Коми. Затем состав был официально утвержден. Тренировки начались в июне – с общего сбора в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области.

Самый опытный из нашей тройки – Илья Семиков. Из сезона в сезон он показывает стабильно высокие результаты. В 2022 году принимал участие в Олимпийских играх в Пекине. На своей коронной 15-километровой дистанции классическим стилем Илья тогда занял девятое место. С того времени спортсмен значительно прибавил во многих компонентах, в частности, стал показывать хорошее время в скиатлоне (гонка со сменой стилей передвижения). Сегодня ему 32 года и потенциально он еще может улучшать результаты. Впрочем, с каждым годом растет и конкуренция, появляются новые имена.

Уроженка поселка Щельяюр Ижемского района Коми Дарья Канева попала «на карандаш» специалистам сборной страны примерно три сезона назад. В апреле 2024-го в городе Апатиты Мурманской области она заняла первое место на чемпионате страны в классическом масс-старте на 50 километров. Лидеры в том старте не участвовали, но и при этом достижение относительно высокое, да и в целом Дарья провела хороший сезон. Она стала готовиться сначала в юношеском составе сборной России, а затем и вместе со взрослыми лыжниками.

Уроженец села Мохча Ижемского района Коми Евгений Семяшкин давно известен как трудолюбивый и талантливый спортсмен. Но высокие результаты он стал показывать не сразу. В этом смысле его можно отнести к так называемым поздним спортсменам – тем, кому нужно время, чтобы начать чувствовать себя на лыжне уверенно. Ранее Евгений Семяшкин входил только в состав сборной Республики Коми. И если к тренировочной работе со сборной страны он уже привлекался летом прошлого года, то официально попал в состав только сейчас.

– Всё отлично, работаем по плану. В «Малиновке» были до 25 июня, неделю передохнули дома и со второго июля работаем на спортивной базе в Армении. Тут высокогорный сбор. После опять передохнем дома недельку и поедем в Беларусь на следующий сбор. Нагрузку у Олега Орестовича «перевариваю» хорошо, доверяю его плану, без этого никак, – откровенничает спортсмен.

Евгению еще нет и тридцати, так что его лучшие результаты, безусловно, еще впереди.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы ФЛССР

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