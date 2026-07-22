Сезонные риски

Сотрудники МЧС отчитались за первое полугодие

Традиционная встреча журналистов с руководством Главного управления МЧС России по Республике Коми прошла в Сыктывкаре. Руководитель ведомства Алексей Пархомович подвел итоги полугодия.

Помним

За первые полгода на территории Коми произошла одна чрезвычайная ситуация – пожар в Центре профессиональной подготовки МВД по РК на улице Менделеева, 4, в Сыктывкаре. Возгорание на площади 340 квадратных метров случилось 15 января. В пожаре пострадали 24 человека, трое погибли. Социально значимых происшествий зафиксировано 18, в них погибли 14 человек. Наиболее резонансные происшествия случились 8 января и 1 мая. В январе в Корткеросском районе на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали семь человек, из них двое погибли. А в мае в Усинске на территории промышленной площадки вертолет Ми-8 при взлете опрокинулся набок. На борту было 24 человека, из них 11 пострадали.

Уроки стихии

В этом году произошло 506 техногенных пожаров. Погибли 24 человека, детей среди них не было. Большинство пожаров зарегистрировано в жилом секторе.

Лесных пожаров зарегистрировано 55 на общей площади около 1500 га. Основные причины возгораний – сухие грозы и деятельность человека.

Отдельная история – чересчур самостоятельные туристы, рыбаки, грибники.

– В лесных массивах с начала года произошло 13 происшествий, на которых пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Все спасены. Хочу подчеркнуть, что Постановлением Правительства Российской Федерации установлено обязательное информирование территориальных органов МЧС о выходе на туристические маршруты. К сожалению, это происходит не всегда. В Коми на сегодня зарегистрировано 275 туристических групп, в их составе почти 2000 человек, из них 314 детей. Из всех этих туристических групп официально зарегистрировались в соответствии с правилами всего лишь 79. Регистрировать тургруппу необходимо, на официальном сайте Главного управления это сделать очень просто. А нужно это для того, чтобы при возникновении той или иной нестандартной ситуации можно было оперативно отреагировать, – отметил Алексей Пархомович.

Как правило, люди звонят в самый последний момент, когда что-то случилось. Спасатели эвакуируют пострадавших с травмами, ушибами, растяжениями. В одном случае незадачливые туристы из Коми забрели на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа. Будучи не подготовленными к тундровым условиям, они потеряли ориентацию – пришлось искать. Грозят ли таким незарегистрированным тургруппам штрафы, ведь на спасение затрачиваются немалые средства?

– Спасаем всех, – коротко отвечает начальник ГУ МЧС России по РК. – Конечно, эта группа нанесла ущерб государству. Мы передаем информацию в правоохранительные органы. Они оценивают степень тяжести и возможность привлечения к ответственности.

Важно понимать, что если группа выдвигается в том или ином направлении, то ее руководитель несет ответственность за путешественников. Причем при определенных обстоятельствах он может понести не только административное, но и уголовное наказание.

Опасные воды

Всё лето в республике проводятся акции и занятия с детьми по правилам безопасного поведения на воде. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Коми Леонид Носов. В этом сезоне на территории Коми планируют открыть восемь пляжей. В связи с высоким уровнем воды процесс затянулся. Естественно, останавливает это далеко не всех. Катера со спасателями регулярно выходят в рейды, сотрудники выявляют нарушителей, раздают памятки о безопасном поведении. В Сыктывкарском Кируле пляж открыли только 15 июля.

– На учете состоят более 21 тысячи маломерных судов и почти столько же судоводителей. Это хороший показатель для республики, который говорит о том, что люди проявляют сознательность: регистрируются и обслуживают маломерные суда, – отметил Леонид Носов.

Происшествий на воде в 2026 году зафиксировано 18, что в точности равно количеству за аналогичный период прошлого года. Количество погибших в прошлом и нынешнем году – 16 и 19 соответственно. Важное отличие – в этом году среди утонувших только один ребенок. Для сравнения: в 2021-м Коми потеряла 13 маленьких граждан республики. Спасатели настоятельно просят родителей ребят проявлять больше ответственности и в летние каникулы не оставлять детей, предоставленными самим себе.

Гордимся!

Второй год подряд наши спасатели завоевывают золотые медали на всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший пожарный». В прошлом году первое место занял Владислав Безносиков, в этом – Кирилл Бояров. Оба служат в специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Республике Коми. Также сборная Коми показала отличные результаты на окружных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту и прошла отбор на всероссийские старты.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА и МЧС России по Республике Коми