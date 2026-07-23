Ключи от северного дома

Мэр Инты – о рабочей неделе муниципалитета

Понедельник у главы муниципального округа «Инта» – руководителя администрации Григория Николаева начинается не с утреннего кофе, а с оперативной сводки за выходные. Север ошибок не прощает, поэтому любая мелочь требует немедленной реакции. Прошедшая неделя выдалась типичной для Приполярной Инты: насыщенной, напряженной по задачам – одним словом, рабочей. Дальше – от первого лица.

Центральное событие, как и в большинстве муниципалитетов республики, – открытие штаба «Команда Республики Коми» на базе местного филиала Общественной приемной Главы РК. Руководитель региона Ростислав Эрнстович Гольдштейн ставит задачу повысить эффективность взаимодействия власти и населения, обсуждать и решать актуальные вопросы жителей на местах.

14 июля прошло сразу несколько мероприятий. Первое – личный прием граждан. Записались два коллектива, также было два индивидуальных обращения. Большинство вопросов касались жилищно-коммунальной сферы.

Жители дома № 28 на улице Мира категорически недовольны своей управляющей компанией «Инта-сервис». Среди жалоб – некачественная и редкая уборка, нескошенная трава, отсутствие ремонта в подъезде и игровых элементов для детей во дворе. Но больше всего жильцов возмущает хамское отношение: они жалуются, что с ними разговаривают неуважительно, не стесняясь переходить на угрозы. Сразу обозначил пришедшим свое мнение в этом вопросе. Администрация всегда встает на сторону жильцов, а не управляющей компании. Тем самым мы стараемся мотивировать руководство УК налаживать контакт с интинцами, дома которых они обслуживают. Это принципиальная позиция мэрии. Общение длилось почти час. Жителям необходимо было высказаться и получить вектор дальнейших действий.

Но штаб – это не только про жалобы. Это прежде всего про предложения для развития муниципалитета в целом. Как отмечает глава региона, идея команды Республики Коми в том, чтобы власть не просто «спускала» решения сверху, а вместе с людьми искала лучшие пути развития.

Следующая встреча на базе штаба общественной поддержки касалась развития спорта. На ней присутствовали ветераны отрасли, представители общественных организаций, в том числе общества инвалидов, участники специальной военной операции, учителя физкультуры, тренеры секций, руководство спортивных школ.

Отмечу сразу: спорт в Инте представлен на должном уровне. Есть множество доступных секций, работают три бассейна, в том числе для самых маленьких. В Инте проходят несколько крупных региональных турниров. Но все равно есть моменты, на которые стоит обратить внимание.

Представители старшего поколения считают, что нужно поддерживать те виды спорта, которыми славилась Инта. В частности, настольный теннис, тем более что заниматься им могут люди разных поколений. По мнению участника СВО Альберта Зайнутдинова, в городе не хватает секций адаптивной направленности. Либо мало информации о них. Кроме того, нужно наладить работу с ветеранами СВО, чтобы вернуть их к мирной жизни. Сегодня не все наши бойцы открыты для общения, но восстановление и социализация нужны каждому. Эту работу нужно проводить систематически и комплексно.

Член Молодежного совета города Инты Владислав Коваль выступил с инициативой проведения ежегодного городского бегового марафона как самостоятельного праздника. По его мнению, такое мероприятие сможет объединить жителей разных возрастов и стать новой визитной карточкой города. Инициатива предусматривает организацию забегов на различные дистанции, а также проведение праздничной программы с участием местных творческих коллективов и спортивных организаций. Обязательно рассмотрим эту инициативу. И, возможно, внедрим уже в текущем году.

В целом жители Инты уже начали активно вносить свои предложения. Одна из инициатив – создать в республике профессиональный военно-патриотический лагерь круглосуточного пребывания по примеру Архангельска, чтобы дети из Коми могли проходить армейскую подготовку, не уезжая в другие регионы. Среди других идей – организация открытой сценической площадки с регистрацией по QR-коду, как в Сыктывкаре, чтобы упростить проведение творческих мероприятий и дать молодёжи пространство для реализации.

Герой России, заместитель Председателя Государственного Совета РК Станислав Вадимович Кочев, который объехал всю республику, обратил внимание на то, что в каждом уголке Коми есть люди с сильными идеями и готовностью участвовать в развитии своих территорий. Он сказал: «Команда Республики Коми создает возможности для таких инициатив. Сюда можно прийти с предложением, поделиться опытом, оказать поддержку другим участникам. В одной команде работают молодёжь, ветераны, руководители и все, кому важно развитие республики».

Работа главы округа – это в большинстве своем рабочие встречи и решение ежедневных вопросов для обеспечения жизнедеятельности муниципалитета: от формирования бюджета отдельных отраслей в разрезе года до помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции; от организации питания в школах и садах до решения проблем с аварийным жилым фондом, от подготовки к празднованию юбилея региона до предоставления жилья в социальный найм, от благоустройства города до старта новых аукционных процедур.

Уже начинаем готовиться к слету «Мы вместе против терроризма», который пройдет в начале сентября. Это мероприятие уже стало межмуниципальным, в нем участвуют команды со всей республики. Каждый год мы стараемся придумать что-то новое и интересное, чтобы привлечь ребят. Над программой слета трудятся специалисты сразу нескольких учреждений от образования, культуры и спорта, а также представители правоохранительных органов и служб спасения.

Порой кажется, что работа градоначальника – это сплошное общение: встречи, беседы, видеоконференции. Но, когда видишь, что город живет и дышит, готовится к праздникам, понимаешь, ради чего вся эта бесконечная череда совещаний.

Работа главы – это, прежде всего, колоссальная ответственность перед людьми, которые доверили тебе ключи от своего северного дома. И моя главная задача каждую следующую неделю останется прежней: сделать так, чтобы в домах интинцев было тепло, светло и безопасно.

Фото администрации МО «Инта»