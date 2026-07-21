Инфраструктура для жизни

Автор: Республика 21.07.2026

Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко проверил состояние объектов жизнеобеспечения в Прилузском и Койгородском районах

Объектами внимания премьер-министра стали дороги, котельные, сельскохозяйственные предприятия, учреждения образования и здравоохранения в сельской глубинке.

Доступная медицина

В поселке Вухтым Дмитрий Братыненко осмотрел фельдшерско-акушерский пункт. На объекте его сопровождали зампред Правительства РК Эдуард Слабиков, региональные министры труда и социальной защиты и здравоохранения – Татьяна Майкова и Ирина Кондратьева, глава муниципального района «Прилузский» Елена Нестерюк.

– Работы по строительству завершены, объект введен в эксплуатацию весной этого года. Модульное здание врачебной амбулатории возведено в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В учреждении, рассчитанном на 33 посещения в смену, будут оказывать первичную медико-санитарную помощь 883 жителям поселков Вухтым и Кыддзявидзь, – рассказал Эдуард Слабиков.

– ФАП оснащен новым медицинским оборудованием, а помещения оборудованы с учетом доступности для маломобильных групп населения, – отметила Елена Нестерюк. – Теперь местные жители будут получать первичную медико-санитарную помощь в комфортных, современных условиях. В здании площадью 211 квадратных метров предусмотрены кабинет приема врача общей практики, педиатра, смотровой, прививочный, процедурный и другие кабинеты.

Возведение ФАПа приурочено к Году села в Республике Коми, который объявил глава региона Ростислав Гольд-штейн. В рамках Года села по всей республике организуется комплекс мер по развитию сельских территорий.

Дорога с нуля

Объектом инспекции главы Правительства Коми стал участок ремонтируемой автодороги Летка – Прокопьевка.

– Ремонт реализуется в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Раньше на значительном участке, где идет ремонт, никакого покрытия фактически не было – дорога прокладывается с нуля. Это 12 километров. На данный момент идет работа по продолжению дорожного полотна до ООО «Южное». Частично исправляются локальные неровности, – пояснил Эдуард Слабиков.

Молоко и мясо

В Койгородском районе Дмитрий Братыненко заехал в животноводческое предприятие ООО «Койгородок». Председателя правительства сопровождали его заместители Эдуард Слабиков и Андрей Садаев, генеральный директор сельхозпредприятия Михаил Турубанов и глава МР «Койгородский» Алексей Ускирев.

После разрушительного пожара в 2025 году сельхозпредприятие нуждается в поддержке. Компании удалось за свой счет восстановить сгоревшую крышу, но средств не хватает. Дмитрий Братыненко предложил руководству ООО «Койгородок» сформировать подробное предложение по ремонту и закупке нового оборудования для отработки мер дальнейшей поддержки.

В рамках Народного проекта в прошлом году ООО «Койгородок» приобрело автофургон‑рефрижератор. Генеральный директор предприятия рассказал, что автофургон доставляет продукцию в торговые точки и бюджетные организации Койгородского района и село Визингу, а также в коммерческие предприятия Сысольского района, Сыктывкара и других населенных пунктов Республики Коми. Дополнительно предприятие развивает собственную розничную сеть – сейчас работают четыре торговые точки: в Сыктывкаре и селе Выльгорт.

Школа – по графику

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и республиканского проекта «Всё лучшее – детям» в Койгородке ремонтируется школа. Дмитрий Братыненко проверил, не отстают ли работы от графика. Сейчас в здании идет демонтаж полов и дверей.

Глава района Алексей Ускирев пояснил, что ученики школы на время ремонта переведены на обучение в школы соседних поселений:

– В Койгородской школе обучаются 580 учеников, в том числе 13 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них мы создаем необходимые условия.

Капитальный ремонт школы реализуется в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования». Подрядчик обещает завершить работы в плановый срок – к 1 июля 2027 года.

Скоро зима

«Центральная» котельная в Койгородке готовится к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Она обеспечивает тепловой энергией детские сады, школу, центр культуры, жилые дома и некоторых других потребителей. Реконструкция идет в рамках программы «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан». Готовность работ – 87%. Уже установлены котлы, окна и двери, готов фундамент под дымовые трубы. Планируемый срок завершения всех работ – 30 сентября 2026 года.

– Глава региона Ростислав Эрнстович Гольдштейн поставил задачу ускорить ввод котельной в строй. Огромное количество людей зависят от ее работы. Рад сообщить, что запуск будет произведен в соответствии с началом отопительного сезона, – подчеркнул Дмитрий Братыненко и уточнил, что в Республике Коми обязательно будет проведен анализ количества мазутных котельных, объемов ресурсов, затрачиваемых на их обслуживание, а также потребностей в их замещении современными решениями.

Прочее

В деловом маршруте премьер-министра Коми – еще десятки объектов. И они далеко не «последний пункт» импровизированной повестки дня. Это школа в Гурьевке, детская площадка и тротуары в Объячево, Кажимское водохранилище, ветеринарный участок в Койгородке, центры занятости, новые инвестиционные проекты предприятий, расположенных на территории муниципальных образований Коми… И каждый – требует внимания. Личные выезды первых лиц РК в районы распланированы на всё лето.

 

Лина ПЕРОВА

Фото Ивана МЫСОВА и Любови МАТВЕЕВОЙ

Оставьте первый комментарий для "Инфраструктура для жизни"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.