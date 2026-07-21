Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко проверил состояние объектов жизнеобеспечения в Прилузском и Койгородском районах

Объектами внимания премьер-министра стали дороги, котельные, сельскохозяйственные предприятия, учреждения образования и здравоохранения в сельской глубинке.

Доступная медицина

В поселке Вухтым Дмитрий Братыненко осмотрел фельдшерско-акушерский пункт. На объекте его сопровождали зампред Правительства РК Эдуард Слабиков, региональные министры труда и социальной защиты и здравоохранения – Татьяна Майкова и Ирина Кондратьева, глава муниципального района «Прилузский» Елена Нестерюк.

– Работы по строительству завершены, объект введен в эксплуатацию весной этого года. Модульное здание врачебной амбулатории возведено в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В учреждении, рассчитанном на 33 посещения в смену, будут оказывать первичную медико-санитарную помощь 883 жителям поселков Вухтым и Кыддзявидзь, – рассказал Эдуард Слабиков.

– ФАП оснащен новым медицинским оборудованием, а помещения оборудованы с учетом доступности для маломобильных групп населения, – отметила Елена Нестерюк. – Теперь местные жители будут получать первичную медико-санитарную помощь в комфортных, современных условиях. В здании площадью 211 квадратных метров предусмотрены кабинет приема врача общей практики, педиатра, смотровой, прививочный, процедурный и другие кабинеты.

Возведение ФАПа приурочено к Году села в Республике Коми, который объявил глава региона Ростислав Гольд-штейн. В рамках Года села по всей республике организуется комплекс мер по развитию сельских территорий.

Дорога с нуля

Объектом инспекции главы Правительства Коми стал участок ремонтируемой автодороги Летка – Прокопьевка.

– Ремонт реализуется в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Раньше на значительном участке, где идет ремонт, никакого покрытия фактически не было – дорога прокладывается с нуля. Это 12 километров. На данный момент идет работа по продолжению дорожного полотна до ООО «Южное». Частично исправляются локальные неровности, – пояснил Эдуард Слабиков.

Молоко и мясо

В Койгородском районе Дмитрий Братыненко заехал в животноводческое предприятие ООО «Койгородок». Председателя правительства сопровождали его заместители Эдуард Слабиков и Андрей Садаев, генеральный директор сельхозпредприятия Михаил Турубанов и глава МР «Койгородский» Алексей Ускирев.

После разрушительного пожара в 2025 году сельхозпредприятие нуждается в поддержке. Компании удалось за свой счет восстановить сгоревшую крышу, но средств не хватает. Дмитрий Братыненко предложил руководству ООО «Койгородок» сформировать подробное предложение по ремонту и закупке нового оборудования для отработки мер дальнейшей поддержки.

В рамках Народного проекта в прошлом году ООО «Койгородок» приобрело автофургон‑рефрижератор. Генеральный директор предприятия рассказал, что автофургон доставляет продукцию в торговые точки и бюджетные организации Койгородского района и село Визингу, а также в коммерческие предприятия Сысольского района, Сыктывкара и других населенных пунктов Республики Коми. Дополнительно предприятие развивает собственную розничную сеть – сейчас работают четыре торговые точки: в Сыктывкаре и селе Выльгорт.

Школа – по графику

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и республиканского проекта «Всё лучшее – детям» в Койгородке ремонтируется школа. Дмитрий Братыненко проверил, не отстают ли работы от графика. Сейчас в здании идет демонтаж полов и дверей.

Глава района Алексей Ускирев пояснил, что ученики школы на время ремонта переведены на обучение в школы соседних поселений:

– В Койгородской школе обучаются 580 учеников, в том числе 13 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них мы создаем необходимые условия.

Капитальный ремонт школы реализуется в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования». Подрядчик обещает завершить работы в плановый срок – к 1 июля 2027 года.

Скоро зима

«Центральная» котельная в Койгородке готовится к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Она обеспечивает тепловой энергией детские сады, школу, центр культуры, жилые дома и некоторых других потребителей. Реконструкция идет в рамках программы «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан». Готовность работ – 87%. Уже установлены котлы, окна и двери, готов фундамент под дымовые трубы. Планируемый срок завершения всех работ – 30 сентября 2026 года.

– Глава региона Ростислав Эрнстович Гольдштейн поставил задачу ускорить ввод котельной в строй. Огромное количество людей зависят от ее работы. Рад сообщить, что запуск будет произведен в соответствии с началом отопительного сезона, – подчеркнул Дмитрий Братыненко и уточнил, что в Республике Коми обязательно будет проведен анализ количества мазутных котельных, объемов ресурсов, затрачиваемых на их обслуживание, а также потребностей в их замещении современными решениями.

Прочее

В деловом маршруте премьер-министра Коми – еще десятки объектов. И они далеко не «последний пункт» импровизированной повестки дня. Это школа в Гурьевке, детская площадка и тротуары в Объячево, Кажимское водохранилище, ветеринарный участок в Койгородке, центры занятости, новые инвестиционные проекты предприятий, расположенных на территории муниципальных образований Коми… И каждый – требует внимания. Личные выезды первых лиц РК в районы распланированы на всё лето.

Лина ПЕРОВА

Фото Ивана МЫСОВА и Любови МАТВЕЕВОЙ