Ростислав Гольдштейн назвал итоги выборов в Госдуму доказательством единства жителей Коми

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн прокомментировал завершение выборов депутатов Государственной Думы.
Он поблагодарил жителей за высокую явку и отметил, что республика подтвердила приверженность курсу Президента России, выбрав стабильное развитие.
Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что жители Коми показали настоящую сплоченность — в этот раз в голосовании приняло участие больше людей, чем в предыдущие годы. Глава региона выразил признательность всем, кто пришел на участки или воспользовался системой дистанционного электронного голосования.
«Выборы депутатов Госдумы завершены. Они доказали главное: мы едины и голосуем за Победу!» — заявил Ростислав Гольдштейн.
Он поздравил с убедительной победой Героя России, участника специальной военной операции Станислава Кочева, который представит интересы региона в новом созыве федерального парламента.
Ростислав Гольдштейн адресовал слова благодарности членам избирательных комиссий, общественным наблюдателям и сотрудникам правоохранительных органов. Он отметил, что именно благодаря их слаженной работе выборы на территории республики прошли прозрачно, демократично и в полной безопасности.
Обозначая планы на будущее, глава Коми сделал акцент на командной работе региональной власти и федерального центра.
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