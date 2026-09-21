Ростислав Гольдштейн назвал итоги выборов в Госдуму доказательством единства жителей Коми

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн прокомментировал завершение выборов депутатов Государственной Думы.

Он поблагодарил жителей за высокую явку и отметил, что республика подтвердила приверженность курсу Президента России, выбрав стабильное развитие.

Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что жители Коми показали настоящую сплоченность — в этот раз в голосовании приняло участие больше людей, чем в предыдущие годы. Глава региона выразил признательность всем, кто пришел на участки или воспользовался системой дистанционного электронного голосования.

«Выборы депутатов Госдумы завершены. Они доказали главное: мы едины и голосуем за Победу!» — заявил Ростислав Гольдштейн.

Он поздравил с убедительной победой Героя России, участника специальной военной операции Станислава Кочева, который представит интересы региона в новом созыве федерального парламента.

Ростислав Гольдштейн адресовал слова благодарности членам избирательных комиссий, общественным наблюдателям и сотрудникам правоохранительных органов. Он отметил, что именно благодаря их слаженной работе выборы на территории республики прошли прозрачно, демократично и в полной безопасности.

Обозначая планы на будущее, глава Коми сделал акцент на командной работе региональной власти и федерального центра.

Источник: https://max.ru/goldshtein_komi/AaDDT0CvQNQ