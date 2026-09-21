Кравцов: школьникам начнут рассказывать об экономике родного края

RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 5, 2024: Russia's Education Minister Sergei Kravtsov attends a meeting of the Russian Presidential Council for Strategic Development and National Projects at the Grand Kremlin Palace. Valery Sharifulin/TASS Россия. Москва. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Большом Кремлевском дворце на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Валерий Шарифулин/ТАСС

Автор: Редактор 21.09.2026

Региональный компонент усилен в курсе внеурочных профориентационных занятий «Россия — мои горизонты» с 2026/27 учебного года, сообщил министр просвещения РФ.

Региональный компонент усилен в курсе внеурочных профориентационных занятий «Россия — мои горизонты» с 2026/27 учебного года. Школьников познакомят с экономикой родного края и ключевыми предприятиями региона, сообщил в интервью ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 6-го класса для ребят проводится курс внеурочных профориентационных занятий «Россия — мои горизонты», охватывающий более 8,5 млн детей по всей стране. Ученики знакомятся с востребованными профессиями и достижениями страны в различных отраслях экономики. Отмечу, что с 2026/27 учебного года в курсе будет усилен региональный компонент. Школьников познакомят с экономикой родного края и ключевыми предприятиями региона», — сказал Кравцов.

Такой формат уже апробирован в школах 75 субъектов Российской Федерации.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

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