Кравцов: школьникам начнут рассказывать об экономике родного края

Региональный компонент усилен в курсе внеурочных профориентационных занятий «Россия — мои горизонты» с 2026/27 учебного года, сообщил министр просвещения РФ.

Региональный компонент усилен в курсе внеурочных профориентационных занятий «Россия — мои горизонты» с 2026/27 учебного года. Школьников познакомят с экономикой родного края и ключевыми предприятиями региона, сообщил в интервью ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 6-го класса для ребят проводится курс внеурочных профориентационных занятий «Россия — мои горизонты», охватывающий более 8,5 млн детей по всей стране. Ученики знакомятся с востребованными профессиями и достижениями страны в различных отраслях экономики. Отмечу, что с 2026/27 учебного года в курсе будет усилен региональный компонент. Школьников познакомят с экономикой родного края и ключевыми предприятиями региона», — сказал Кравцов.

Такой формат уже апробирован в школах 75 субъектов Российской Федерации.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС