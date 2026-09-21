Россияне в октябре смогут увидеть сияние Меркурия

Лучший обзор будет у жителей европейской части России.

Жители России 12 октября смогут наблюдать на небе сияние планеты Меркурий. Лучше всего его разглядят жители европейской части России, сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

«12 октября наступит лучший момент для наблюдения самой близкой к Солнцу планеты — Меркурия. Он достигнет максимального углового удаления от нашего светила <…> и будет сиять с блеском 0,0 на вечернем небе в созвездии Весов», — сообщил Веселков.

Эксперт отметил, что географическое положение будет играть здесь важную роль. «В европейской части России Меркурий можно будет попытаться разглядеть невооруженным глазом. В Сибири же его будет сложно наблюдать, так как он заходит за горизонт почти одновременно с Солнцем, теряясь в его лучах», — уточнил Веселков.

Также в октябре, по словам Веселкова, Луна сблизится с планетами. «5 октября под утро внимание стоит обратить на созвездие Рака. Там Луна, освещенная всего на 31%, пройдет на расстоянии около 3 градусов от красноватого Марса (звездная величина 1,0). Оба объекта будут отлично видны невооруженным глазом», — добавил руководитель обсерватории.

Фото: Роман Соколов/ ТАСС