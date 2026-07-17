Жители Коми могут подать заявления на зачисление в ВУЗы онлайн: на Госуслугах продолжается приемная кампания

Напоминаем, что жители Коми могут подать заявления на зачисление в ВУЗы онлайн. Остаются последние дни.

На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — всё с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Сервис создан в рамках нацпроекта «Экономика данных», который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Основные возможности сервиса:

Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на Госуслугах .

Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения.

Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого проставьте соответствующую галочку в бумажном заявлении.

Контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить шансы поступления, можно в режиме онлайн.

Можно подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить своё решение.

Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение.

Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками.

Как выбрать вуз.

Найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза» на Госуслугах. Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы.

Сколько длится приёмная кампания

▪ до 25 июля — бакалавриат и специалитет, бюджетные места;

▪ до 20 августа — магистратура, бюджетные места;

▪ до 20 сентября — бакалавриат и специалитет, платные места.

Даты окончания приёма заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре уточняйте с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах.

С этого года поступить в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление — там же в приложении или на Госуслугах.

Вопросы по работе сервиса можно задать операторам Единой горячей линии: 8 800 444 51 15