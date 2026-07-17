Жители Коми могут подать заявления на зачисление в ВУЗы онлайн: на Госуслугах продолжается приемная кампания

Автор: Редактор 17.07.2026

Напоминаем, что жители Коми могут подать заявления на зачисление в ВУЗы онлайн. Остаются последние дни.

На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — всё с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Сервис создан  в рамках нацпроекта «Экономика данных», который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Основные возможности сервиса:
Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на Госуслугах .
Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения.
Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого проставьте соответствующую галочку в бумажном заявлении.
Контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить шансы поступления, можно в режиме онлайн.
Можно подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить своё решение.
Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение.
Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками.

Как выбрать вуз.
Найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза» на Госуслугах. Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы.

Сколько длится приёмная кампания
▪ до 25 июля — бакалавриат и специалитет, бюджетные места;
▪ до 20 августа — магистратура, бюджетные места;
▪ до 20 сентября — бакалавриат и специалитет, платные места.

Даты окончания приёма заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре уточняйте с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах.

С этого года поступить в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление — там же в приложении или на Госуслугах.

Вопросы по работе сервиса можно задать операторам Единой горячей линии: 8 800 444 51 15

Оставьте первый комментарий для "Жители Коми могут подать заявления на зачисление в ВУЗы онлайн: на Госуслугах продолжается приемная кампания"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.