Услышать каждого

Во всех муниципалитетах региона открылся штаб «Команда Республики Коми»

Работу штабов общественной поддержки «Команда Республики Коми» инициировал глава региона Ростислав Гольдштейн. Главная задача штабов – повышение эффективности взаимодействия власти и населения, обсуждение и решение актуальных вопросов. Встречи, круглые столы, информационные часы, личные приемы будут проходить на базе Общественных приемных Главы Республики Коми.

Первый такой штаб заработал в понедельник в Ижме. Больше пяти часов на трех площадках шло обсуждение важнейших вопросов.

Решение самых острых проблем искали на личном приеме зампреда Правительства Коми Эдуарда Слабикова.

Секреты семейного долголетия и рецепты разрешения конфликтов с супругами обсудили в неформальной обстановке за чашкой чая. С одной стороны – пары с семейным стажем от 25 до 50 лет и даже больше, с другой – статусный состав Команды Республики Коми: сенатор РФ Екатерина Грибкова, Герой России Станислав Кочев, председатель Комитета по социальной политике Госсовета РК Анастасия Михайлова и министр труда и соцзащиты Коми Татьяна Майкова.

Почти таким же составом позже решали, как семейные традиции ижемцев могут помочь укрепить демографическую ситуацию в республике. Дело в том, что здесь не боятся рожать детей. Если изъясняться суровым языком статистики, на каждую тысячу человек населения муниципалитета приходится 13,2 новорожденных. Это существенно больше среднереспубликанского показателя. Плюс практика так называемых родовых домов – умение дружно жить крупными семьями в несколько поколений.

Терпение и желание идти на уступки друг другу – это рецепт семейного счастья от Станислава Васильевича и Анны Степановны Филипповых. Вместе они уже «57 лет и два месяца». Он – учитель истории из Ижмы, она – ветеринар из Усть-Куломского района. Всё как у всех: дети, внуки, дом, хозяйство… Ругаться некогда.

– Ижма славится своими традициями и обычаями, которые люди бережно хранят и передают из поколения в поколение. Мы на них смотрим с уважением и восхищением, и готовы вести открытый диалог, – не скрывает эмоций Герой России, заместитель председателя Государственного Совета РК Станислав Кочев.

Тренинг по теме привлечения грантовых средств в социальные и культурные проекты тоже включен в программу ижемского штаба. Семинар провел Дмитрий Сизев, член Общественной палаты РК.

– Штабы общественной поддержки нужны, чтобы люди могли сказать свое мнение, свои предложения. Чтобы там проходили личные приемы – руководства республики, местного самоуправления. Обмен мнениями между населением и властью нужен, чтобы вырабатывать совместные дальнейшие решения, – уверена сенатор РФ Екатерина Грибкова.

В столице республики – Сыктывкаре – штаб открылся на следующий день, 14 июля. На площадке Общественной приемной Главы Коми по городу Сыктывкару состоялось сразу несколько мероприятий: презентация молодежного проекта, встреча общественников с представителями мэрии и информационный час по вопросам защиты прав потребителей.

– Сегодня мы хотим презентовать наш проект «Реконструкция подвига Героя Советского Союза Николая Васильевича Оплеснина». В этом году исполняется 85 лет его подвигу – он совершил его 20 сентября 1941 года. Это вдохновило нас на то, чтобы воспроизвести эти события. 12 сентября состоится репетиция, а 13-го – непосредственно сама реконструкция. Участниками будут представители военно-исторических клубов со всей России, 300 человек. Мероприятие развернется на территории городского пляжа Сыктывкара. Ожидаем не менее тысячи зрителей, – рассказала, открывая встречу, директор Молодежного центра Сыктывкара, депутат Совета Сыктывкара и Молодежного парламента РК Таисия Рочева.

Темой встречи членов Общественного совета Сыктывкара с должностными лицами администрации города стало преображение Кировского парка. Вице-мэр Лариса Туркова и главный архитектор Владимир Рунг представили проект насыщения парка объектами культуры и отдыха, а общественники дополнили этот план своими предложениями. В числе таких инициатив – открытие на территории парка танцплощадки, аллеи с фотопортретами сыктывкарцев, установка тамтамаресок в виде национальных костюмов из разных районов рес-публики, именные прогулочные дорожки и скамейки.

Информационный час прошел в режиме видеоконференцсвязи. И.о. начальника отдела защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес-публике Коми Лилия Першина рассказала жителям городских поселков о требованиях к организациям, оказывающим платные образовательные услуги, и о том, как потребителям этих услуг защитить свои права.

В этот же день на площадке Общественной приемной Главы РК по Эжвинскому району Сыктывкара прошла встреча общественности с директором спортшколы «Эжва», депутатом совета города Виталием Шкоропада. Участники обсудили развитие самбо как национального вида спорта. Во второй половине дня личный прием провел руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Сергей Воронин.

Елена ДИМОВА, Галина ВЛАДИС

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