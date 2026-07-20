Медицина шаговой доступности

Полгода назад, в январе 2026-го, в селе Куниб Сысольского района Республики Коми распахнул двери новый фельдшерско-акушерский пункт.

Рассказываем о том, почему это событие местные жители без преувеличения называют «подарком судьбы», и как нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» работает в глубинке.

От райцентра, села Визинги, до Куниба – 12 километров ровного асфальта, и вот он – аккуратный деревянный модуль в самом сердце села. Еще в прошлом году кабинет фельдшера ютился в арендованном кабинете на сорок «квадратов», деля крышу с сельсоветом, библиотекой и Домом культуры. Теперь ФАП в Кунибе обрел собственный дом площадью 72 квадратных метра, и это тот случай, когда размер и комфорт значат всё.

Для сотен жителей небольших деревень ФАП – первая и главная инстанция, куда обращаются за помощью, советом и поддержкой. И когда на смену старым, ветхим зданиям приходят современные, оснащенные по последнему слову техники медпункты – это не просто ремонт, а настоящая трансформация качества жизни.

Пенсионерка Ольга Гусарчук приходит сюда как минимум раз в месяц за льготными лекарствами. Она с удовольствием сравнивает прошлое и настоящее:

– Раньше всё было в куче. А сейчас здесь спокойно, – рассказывает Ольга. – Мы очень рады! ФАП стал намного светлее, уютней. Здесь есть вода – не приносная, а своя скважина, есть все удобства.

Место для строительства, к слову, выбирали сами жители. И не прогадали: удобная локация в центре села, пандусы для маломобильных групп населения и, что самое важное для северного климата, электрические конвекторы, создающие стабильное тепло в любое время года.

Сердце нового ФАПа – фельдшер с почти сорокалетним стажем Людмила Мельникова (на фото). Она знает историю болезни каждого из 266 жителей Куниба, среди которых 63 ребенка и 80 человек старше трудоспособного возраста.

– Старый ФАП находился в арендованном помещении совместно с администрацией. А тут я сама себе хозяйка, – улыбается Людмила Петровна, показывая сверкающие чистотой процедурный и прививочный кабинеты. – Очень хорошо, приятно, уютно, современно. Большое спасибо нашей стране за данный проект.

Нагрузка у фельдшера серьезная. Хотя мощность пункта рассчитана на 10 посещений в смену, в реальности за день сюда обращаются до 15 человек. Чаще всего – с гипертонией, простудными заболеваниями, ишемией. Но теперь, имея в распоряжении новое оборудование, Людмила Петровна может оказывать помощь в условиях, приближенных к городским.

Местный житель Николай Павлович (на фото) пришел на укол по назначению хирурга из райцентра. Пока фельдшер готовит процедуру, он делится своим мнением:

– Людмила Петровна знает болезни всех жителей, она очень душевный человек. Авторитет у нее очень большой – она на своем месте. Я думаю, это очень хороший подарок для нашего села.

Кадры решают всё, и руководство Сысольской ЦРБ это прекрасно понимает. Главная медсестра больницы Надежда Ушакова дает своему сотруднику высшую оценку:

– Людмила Петровна – отличный специалист. За 37 лет я не слышала ни одной жалобы. Она имеет высшую квалификационную категорию, участвует в конкурсах. Где она – там чистота и порядок, всё аккуратно.

Открытие ФАПа в Кунибе гармонично вписалось в череду праздничных событий. Как отмечает заведующая местным Домом культуры Алёна Лапшина, новоселье медиков совпало с Годом села в Республике Коми и 440-летием самого населенного пункта.

Тем временем, программа «Продолжительная и активная жизнь», инициированная Президентом России, набирает обороты. Раз в месяц в село приезжает педиатр, а раз в год – выездная бригада узких специалистов (ЛОР, окулист, невролог, хирург).

На этом модернизация первичного звена здравоохранения в республике не останавливается. В 2026 году планируется возвести десять новых объектов отрасли. Это значит, что совсем скоро сотни людей в отдаленных селах, как и жители Куниба, смогут сказать: «Теперь и у нас лечат по-современному и в комфортных условиях».

Купава ВОЛКОВА

Фото автора

В минувшем году в Коми построено 28 ФАПов и две врачебные амбулатории. В этом – возведут еще семь фельдшерско-акушерских пунктов и три амбулатории. Девять из десяти объектов подрядчики обещают сдать уже к середине сентября.

Новые врачебные амбулатории появятся:

Лесозавод (Сыктывкар) Село Пажга (Сыктывдинский район) Поселок Благоево (Удорский район)

Современные ФАПы: