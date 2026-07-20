Медицина шаговой доступности

Автор: Республика 20.07.2026

Полгода назад, в январе 2026-го, в селе Куниб Сысольского района Республики Коми распахнул двери новый фельдшерско-акушерский пункт.

Рассказываем о том, почему это событие местные жители без преувеличения называют «подарком судьбы», и как нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» работает в глубинке.

От райцентра, села Визинги, до Куниба – 12 километров ровного асфальта, и вот он – аккуратный деревянный модуль в самом сердце села. Еще в прошлом году кабинет фельдшера ютился в арендованном кабинете на сорок «квадратов», деля крышу с сельсоветом, библиотекой и Домом культуры. Теперь ФАП в Кунибе обрел собственный дом площадью 72 квадратных метра, и это тот случай, когда размер и комфорт значат всё.

Для сотен жителей небольших деревень ФАП – первая и главная инстанция, куда обращаются за помощью, советом и поддержкой. И когда на смену старым, ветхим зданиям приходят современные, оснащенные по последнему слову техники медпункты – это не просто ремонт, а настоящая трансформация качества жизни.

Пенсионерка Ольга Гусарчук приходит сюда как минимум раз в месяц за льготными лекарствами. Она с удовольствием сравнивает прошлое и настоящее:

– Раньше всё было в куче. А сейчас здесь спокойно, – рассказывает Ольга. – Мы очень рады! ФАП стал намного светлее, уютней. Здесь есть вода – не приносная, а своя скважина, есть все удобства.

Место для строительства, к слову, выбирали сами жители. И не прогадали: удобная локация в центре села, пандусы для маломобильных групп населения и, что самое важное для северного климата, электрические конвекторы, создающие стабильное тепло в любое время года.

Сердце нового ФАПа – фельдшер с почти сорокалетним стажем Людмила Мельникова (на фото). Она знает историю болезни каждого из 266 жителей Куниба, среди которых 63 ребенка и 80 человек старше трудоспособного возраста.

– Старый ФАП находился в арендованном помещении совместно с администрацией. А тут я сама себе хозяйка, – улыбается Людмила Петровна, показывая сверкающие чистотой процедурный и прививочный кабинеты. – Очень хорошо, приятно, уютно, современно. Большое спасибо нашей стране за данный проект.

Нагрузка у фельдшера серьезная. Хотя мощность пункта рассчитана на 10 посещений в смену, в реальности за день сюда обращаются до 15 человек. Чаще всего – с гипертонией, простудными заболеваниями, ишемией. Но теперь, имея в распоряжении новое оборудование, Людмила Петровна может оказывать помощь в условиях, приближенных к городским.

Местный житель Николай Павлович (на фото) пришел на укол по назначению хирурга из райцентра. Пока фельдшер готовит процедуру, он делится своим мнением:

– Людмила Петровна знает болезни всех жителей, она очень душевный человек. Авторитет у нее очень большой – она на своем месте. Я думаю, это очень хороший подарок для нашего села.

Кадры решают всё, и руководство Сысольской ЦРБ это прекрасно понимает. Главная медсестра больницы Надежда Ушакова дает своему сотруднику высшую оценку:

– Людмила Петровна – отличный специалист. За 37 лет я не слышала ни одной жалобы. Она имеет высшую квалификационную категорию, участвует в конкурсах. Где она – там чистота и порядок, всё аккуратно.

Открытие ФАПа в Кунибе гармонично вписалось в череду праздничных событий. Как отмечает заведующая местным Домом культуры Алёна Лапшина, новоселье медиков совпало с Годом села в Республике Коми и 440-летием самого населенного пункта.

Тем временем, программа «Продолжительная и активная жизнь», инициированная Президентом России, набирает обороты. Раз в месяц в село приезжает педиатр, а раз в год – выездная бригада узких специалистов (ЛОР, окулист, невролог, хирург).

На этом модернизация первичного звена здравоохранения в республике не останавливается. В 2026 году планируется возвести десять новых объектов отрасли. Это значит, что совсем скоро сотни людей в отдаленных селах, как и жители Куниба, смогут сказать: «Теперь и у нас лечат по-современному и в комфортных условиях».

Купава ВОЛКОВА

Фото автора

В минувшем году в Коми построено 28 ФАПов и две врачебные амбулатории. В этом – возведут еще семь фельдшерско-акушерских пунктов и три амбулатории. Девять из десяти объектов подрядчики обещают сдать уже к середине сентября.

Новые врачебные амбулатории появятся:

  1. Лесозавод (Сыктывкар)
  2. Село Пажга (Сыктывдинский район)
  3. Поселок Благоево (Удорский район)

Современные ФАПы:

  1. Село Шошка (Княжпогостский район)
  2. Поселок Ярашъю (Усть-Куломский район)
  3. Село Важгорт (Удорский район)
  4. Поселок Подтыбок (Корткеросский район)
  5. Село Богородск (Корткеросский район)
  6. Поселок Сивомаскинский (Воркута)
  7. Поселок Елецкий (Воркута)

Оставьте первый комментарий для "Медицина шаговой доступности"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.