Добровольцам – дорогу!

Республика Коми может стать одним из первых регионов РФ, где участие в волонтерском движении будет считаться конкурентным преимуществом при приеме на государственную службу

С инициативой внедрения преференций для активистов добровольческого движения выступил глава региона Ростислав Гольдштейн. Если апробация пройдет успешно, модель интеграции добровольчества в госсектор можно будет масштабировать на всю страну.

В РЕСПУБЛИКЕ Коми в волонтерское движение вовлечены больше 40 тысяч человек – примерно каждый 17-й житель региона. Это 5,7% от общего количества населения в примерно 700 тысяч человек. При этом общероссийский показатель – не более 4%.

Среди волонтеров есть школьники, студенты, люди средних лет и убеленные сединами. И для каждого из них стремление помогать – вполне осознанный шаг. Не жалеть времени и сил на общественно значимые дела для них – не просто порыв, а жизненная необходимость. При этом активисты не ждут благодарности. Руководитель региона считает, что опыт волонтерства – это настоящий стратегический ресурс, который можно и нужно использовать в кадровой работе. Приоритет при трудоустройстве станет сигналом: работа добровольцев перестает быть невидимой. И одновременно это сигнал чиновникам: кадровая политика будет меняться.

КОМИ входит в число пилотных регионов – участников федерального проекта #МыВместе. Глава республики с первых дней вступления в должность рассматривал добровольцев не как помощников «на подхвате», а как крепкую опору.

– Волонтерство повзрослело. Не по возрасту участников, а по масштабу ответственности, – отмечает Ростислав Гольдштейн.

Действительно, движение обрело зрелость. Первой проверкой стала пандемия, второй – СВО. В обоих случаях добровольцы оказались быстрее и гибче государственных структур. Когда грянула пандемия, первым в дверь пожилому человеку постучал с пакетом лекарств именно волонтер.

– Тот, кто помогает людям добровольно, – это человек с характером. Такие нам нужны! – за этой фразой Главы РК стоит заявка на кадровую политику нового типа.

Чтобы ее реализовать, необходимо собрать волонтеров, дать им официальный статус, льготы и активно использовать добровольческий опыт в управленческой работе. Если идея такого социального лифта для волонтеров сработает, Коми получит работающую модель интеграции добровольчества в государственную систему – органы власти пополнятся активными, неравнодушными, способными к организаторской и практической деятельности людьми. Эту модель затем можно масштабировать на всю страну.

ВИЦЕ-СПИКЕР Госсовета Республики Коми Сергей Артеев идею всецело поддерживает:

– Волонтерство Коми – это 40 тысяч горящих сердец, которые направляют свою помощь туда, где она нужна. Мы видим волонтеров Победы 9 Мая, говорим про эковолонтеров, которые выходят на акции «Речная лента» и очищают берега. Они приходят на помощь в трудную минуту. Работа добровольцев должна популяризироваться, они не должны быть «невидимыми солдатами». Волонтерство должно стать социально одобряемым трендом, традицией нашего общества. Я рад, что это происходит.

ДАНИЛ САВАГИРОВ – один из тех, для кого волонтерство – неотъемлемая часть жизни. В движение он пришел 14-летним школьником, с 16-ти начал заниматься волонтерской деятельностью, как он говорит сам, «по-настоящему». Сначала участвовал в мероприятиях Российского движения школьников, потом вошел в состав Юнармии, затем стал активистом «Молодой гвардии Единой России».

Один из первых проектов Данил реализовал в родном селе Лойма Прилузского района Республики Коми. В сельской библиотеке случился пожар, который уничтожил книжные фонды. Юноша не просто придумал, как помочь очагу культуры, но и организовал сбор книг по всей республике и их доставку.

Сейчас Данил Савагиров оканчивает Коми республиканскую академию госслужбы и руководит Коми региональным отделением «Молодой гвардии Единой России». Идею социального лифта для добровольцев считает правильной:

– Это справедливое признание труда волонтеров, которые готовы всегда прий-

ти на помощь, не считаясь с личным временем. Данная инициатива в случае ее реализации станет механизмом, который поможет добровольцам строить свою карьеру. Волонтерство перестанет быть просто общественной деятельностью и будет оценено по достоинству.

Как отмечает Данил, волонтеры – люди очень разные, но всеми ими двигает идея, желание помочь. В какой бы сфере деятельности доброволец ни работал, всегда могут пригодиться умение общаться с людьми и повышенная ответственность.

– Я не стал бы разграничивать волонтеров-лидеров и волонтеров-исполнителей, потому что мы все – одна команда. Да, есть люди, на кого возложена большая ответственность при принятии решений и каких-либо действий, но основная работа всё равно ложится на исполнителей. Многое зависит от их вовлеченности в дело. Поэтому считаю, что и те, и другие найдут свое место на государственной службе. Среди друзей, коллег и единомышленников я вижу немало достойных людей. Они получили бесценный опыт добровольчества и могут привнести много полезного в работу на любом посту.

Галина ВЛАДИС

Фото ДПСО «ЛизаАлерт», администрации МР «Сыктывдинский» и Ресурсного центра добровольчества Республики Коми