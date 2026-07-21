С позывным «Директор»

Ефрейтор Юлия Топорищева из Выльгорта – о котёнке, косметике и женском характере «за ленточкой»

Девушку в военной форме, с медалями на груди и скромной улыбкой я приметила на праздновании Дня Победы в райцентре Сыктывдина. От социального координатора фонда «Защитники Отечества» Кирилла Самарского узнала, что наша землячка из Выльгорта – ефрейтор Юлия Топорищева, ветеран специальной военной операции, более двух лет служила в Запорожской и Донецкой областях. На днях состоялись наше знакомство и откровенный разговор. Далее – рассказ от первого лица.

Я живу в Выльгорте

Окончила одиннадцатилетку. Затем получила образование в Сыктывкарском медколледже. После замужества уехала в Ухту, но десять лет назад с дочерью вернулась. Всё это время работала и сейчас продолжаю трудиться в аптечной сети. Профессия фармацевта нравится и соответствует моему складу характера. Люблю, когда всё чётко, выверено, аккуратно. Мой подход к выполнению обязанностей, требовательность и принципиальность были оценены руководством, и уже много лет руковожу несколькими филиалами известной аптечной сети в Сыктывкаре.

Смелый шаг

Ещё во время чеченского конфликта я хотела связать свою жизнь с армией, но не сложилось. И когда дочь стала самостоятельной, решила всё же осуществить мечту. В пункте отбора на службу по контракту мне предложили должность начальника склада медикаментов, но после обновления программы оказалось, что вакантное место заняли. Однако я не привыкла отступать, поэтому согласилась стать старшим поваром. На закономерный вопрос об отсутствии соответствующего образования меня напутствовали: «Армия научит».

Служба началась в 2023 году. Прибыв в расположение, немного растерялась. Двести мужчин и я. Условий для размещения женщин нет. Сразу проявила характер, и на следующий день для меня был обустроен отдельный блиндаж с необходимыми удобствами. Тогда же появился и мой позывной – «Директор». Вначале приходилось готовить для 600-700 бойцов. Позднее руководство поручило вести документацию, проверять качество приготовленной пищи, организовать процесс работы кухни. Если не хватало рук, сама вставала к плите.

На характере

Тяготы службы для женщин, конечно, имеются. Давно известно, что мы более ответственны, исполнительны, но есть нюансы… Командиры требуют от тебя как от обычного бойца, а ты всё же слабее мужчин. Было трудно не только физически, но и морально. Ракетные прилёты, боевые тревоги по ночам, построение и перемещение в зону дислокации, тяжеленные автомат, каска, бронежилет. Нужно отдать должное однополчанам, понимающим, как трудно женщинам переносить бытовую неустроенность. Сослуживцы сооружали для нас отдельные блиндажи, старались обустроить быт.

Ещё в пункте отбора в Сыктывкаре я познакомилась с земляком из Воркуты, с которым мы переносили все перипетии службы и стали настоящими друзьями. Был ещё один товарищ, с которым делили кров и пищу. Он, к сожалению, уже не вернётся к своей семье. С некоторыми ребятами общаюсь до сих пор. Одним из моих наблюдений стало то, что многие бойцы с трудной судьбой, заключившие контракт в местах лишения свободы, более отзывчивы и человечны, чем о них принято думать. К слову, на первых порах как раз они и обучали меня хитростям приготовления пищи.

Там же у меня появился четвероногий друг. Котёнок, названный Зетом, жил в моём блиндаже, свободно перемещался по лагерю и был любимцем всех бойцов. Собиралась привезти его домой, но не успела. Думаю, подорвался во время очередной «охоты» вблизи лагеря…

Девочки – такие девочки

Всё это время дома меня ждали дочь и семья брата. Большой радостью для всех были мои приезды в отпуск. Только здесь я посещала парикмахерскую, ходила на маникюр. Конечно, можно было заниматься уходом за собой и там, но я не доверяла местным мастерам. Женщинам на службе не возбраняется пользоваться декоративной косметикой, но в связи с огромной нагрузкой заниматься собой просто некогда.

Мирная жизнь

После двух лет службы я вернулась в ту же аптеку и замещаю должность директора. Ничуть не жалею о полученном опыте и готова была продлить контракт, но решила не испытывать судьбу. Там я была на своём месте и достойно несла службу, поэтому полученные медали ношу заслуженно. Коллеги, знакомые отмечают, что я стала сдержаннее, спокойнее. С глубоким уважением отношусь к памяти погибших в ходе специальный военной операции товарищей и, как и вся страна, с нетерпением жду Победы.

Записала Ольга КАЛМЫКОВА, газета «Наша жизнь сегодня»

Фото из личного архива героини