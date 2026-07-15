«Мы должны готовить специалистов „на вырост“»: Ростислав Гольдштейн о реформе профессионального образования в Коми

Автор: Редактор 15.07.2026

В Республике Коми подводят итоги работы федерального проекта «Профессионалитет».

В этом году на предприятия региона выйдут более 230 молодых специалистов, прошедших обучение по новым практико-ориентированным стандартам. О том, как трансформируется система подготовки кадров, рассказал Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

«Экономика региона меняется, и чтобы идти в ногу со временем, мы должны готовить специалистов «на вырост» – под конкретные задачи промышленности. Поэтому делаем ставку на федеральный проект «Профессионалитет». Это реформа образования, которая создаёт прямой мост между студенческой скамьёй и высокотехнологичным производством», — заявил Ростислав Гольдштейн.
Как отметил глава Коми, на практике эта система реализуется через два крупных производственно-образовательных кластера. Они объединили 7 учреждений среднего профобразования и ведущие промышленные предприятия республики. Преимущество такого подхода заключается в том, что студенты с первых курсов проходят практику непосредственно на рабочих местах и погружаются в реальные процессы производства.
В этом году состоялся выпуск новой команды молодых профессионалов: 213 специалистов пополнят лесопромышленную отрасль; 19 высококвалифицированных работников отправятся в дорожное хозяйство.
Среди выпускников — востребованные на рынке труда сварщики, электромонтёры, слесари, машинисты лесозаготовительных машин, операторы-станочники и мастера по ремонту автомобилей. По словам Ростислава Гольдштейна, все они уже востребованы и их ждут на предприятиях республики.
«Профессионалитет» – часть национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. Мы продолжим укреплять связку «образование — экономика» с опережающей подготовкой кадров, внедрением новых образовательных технологий и всесторонней поддержкой молодых специалистов. Создаём условия, чтобы талантливая молодёжь видела свои перспективы в родном регионе. Работаем вместе — Команда Республики Коми», — резюмировал Ростислав Гольдштейн.

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