Сергей Усачёв о штабах общественной поддержки: «Именно так и должна строиться совместная работа власти и общества»

Автор: Редактор 15.07.2026

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн предложил расширить проект «Команда Республики Коми» и создать в муниципалитетах штабы общественной поддержки.

Эту инициативу, направленную на выстраивание прямого диалога с жителями, прокомментировал первый заместитель председателя госсовета Коми Сергей Усачёв.

Напомним, в ходе рабочей встречи с Героем России, вице-спикером регионального парламента Станиславом Кочевым руководитель региона Ростислав Гольдштейн поручил организовать на базе Общественных приёмных Главы РК площадки, где люди смогут обсуждать свои идеи и формировать инициативы для их включения в региональные программы. Координировать эту работу предложено Станиславу Кочеву.

Первый заместитель Председателя Госсовета Коми Сергей Усачёв отметил, что в регионе живет множество неравнодушных граждан, которые искренне хотят участвовать в развитии своих городов и районов. По его словам, идеи по улучшению жизни на местах звучат регулярно на личных приемах депутатов всех уровней и представителей органов власти.

«Но очевидно, что одного этого уже недостаточно. Нужен постоянный механизм, который позволит каждому человеку быть услышанным», — подчеркнул парламентарий.

Говоря об идее Ростислава Гольдштейна, Сергей Усачёв пояснил, что создание новых штабов как раз и станет таким механизмом. Теперь любой житель муниципалитета будет знать, куда именно он может прийти со своими предложениями, чтобы они были не просто услышаны, но и получили возможность для дальнейшей детальной проработки.

Особое внимание первый вице-спикер уделил кандидатуре куратора проекта. Он напомнил, что Станислав Кочев за последнее время посетил практически все муниципальные образования Коми, где лично общался с местными жителями. Это позволило ему хорошо изучить проблематику территорий и понять, какие именно запросы и инициативы сегодня рождаются на местах.

«Благодаря созданию штабов общественной поддержки эта работа станет системной. Новый формат позволит получать гораздо больше инициатив от жителей, совместно с Правительством Республики Коми прорабатывать их и воплощать в жизнь. Именно так и должна строиться совместная работа власти и общества», — резюмировал Сергей Усачёв.

Фото Государственного Совета Республики Коми

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