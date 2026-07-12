Симфония пара

Автор: Редактор 12.07.2026

В столице Коми прошел банный праздник «Пывсян лун»

Четвертый открытый городской фестиваль банной культуры «Пывсян лун» («Банный день») прошел в Кировском парке Сыктывкара. В программе – банные обряды, хороводы, мастер-классы. «Профессора» банного ремесла делились секретами с жителями и гостями столицы Коми. Желающие могли отведать традиционные блюда национальной кухни и насладиться этнической музыкой. Изюминкой в этом году стал ритуал поднятия лемпи, показанный гостями из Карелии.

Ми талун гажӧдчам

Площадки фестиваля размещены близко друг к другу, получилось компактно и удобно. Их много. «Киподтуя йӧз» («Мастера-умельцы»), «Чӧскыдтор» («Лакомство»), «Вай ворсам» («Давай поиграем») и многие другие. С полудня и до позднего вечера дети увлеченно играли в настольные игры, а взрослые приценивались к банным аксессуарам и уникальной косметике из натуральных ингредиентов, учились у мастеров вязать веники и плести цветочные венки.

– Баня – источник силы, здоровья и вдохновения. Сегодня мы будем все заряжены той энергией, которую дарит баня. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил этот год – Годом единства народов России. Наш фестиваль как раз способствует этому единению. К нам приехали гости из далекой Карелии. Давайте вместе зарядимся на целый год позитивом и хорошим настроением! С банным днем, друзья! – пожелала с центральной сцены заместитель руководителя администрации Сыктывкара Ирина Сергеева.

Каскад выступлений творческих коллективов завершился интерактивной программой под названием «Ми талун гажӧдчам» («Мы сегодня веселимся»). Зрители вместе с ведущими фестиваля кружились в хороводах и разгадывали загадки на знание народных традиций.

Банное волшебство

Творческий коллектив «Хорошее настроение», отметивший в этом году свое 30-летие, представлял на фестивале Усть-Вымский район. Солистка Наталья Тынчук рассказала, что в фестивале их коллектив участвует второй раз, исполняют песни на коми и русском языках. Также она активно помогала в мастер-классе по вязанию банных веничков.

– В основе обычно березовые ветки, можно добавлять различные цветы. Листочки березы на язык должны быть гладенькие. Лучшие веники – из можжевельника, но чаще используют березу. По традиции незамужние девушки вплетали лютики в веники на Иванов день, чтобы привлечь женихов, – делится секретами Наталья Андреевна.

О тонкостях плетения говорила и директор Дома культуры сыктывкарского поселка Седкыркещ Эдита Медведчикова. Ветки должны быть не свежевыросшие, а желательно прошлогодние – такие дольше прослужат. Хороший веник похож по форме на балалайку, ручка должна быть точно по руке – не больше и не меньше. Коми умельцы никогда не завязывают веники веревками, используют только тоненькие веточки березы.

Фестиваль уникален тем, что посетить баню можно прямо в парке, под открытым небом. Сыктывкарский популяризатор банной культуры Александр Епихин рассказал о мобильном банном чане. Топится он дровами, два часа – и можно наслаждаться процедурой. Такие уже давно пользуются большой популярностью в ряде других городов.

– В декабре прошлого года приобрел и привез. Пользуется спросом. Люди заказывали у меня его и в морозы тридцатиградусные. Получается шикарный температурный контраст. Все в восторге. Если у вас есть частный дом, но нет бани, то это идеальный вариант, – уверен Александр Епихин.

Мастер-класс по холодному сенсорному парению проводил Евгений Кадира. Пар-мастер уже не первый год участвует в фестивале. Суть процедуры в том, чтобы после парной остудить тело мягко, без резких контрастов вроде ледяного душа. Евгений Кадира был «вооружен» двумя вениками. Сначала делал опахивающие движения, без прикосновений, потом показывал элементы с легкими касаниями веточками.

Сакральное пространство

Многие народы в начале июля издревле отмечают день Ивана Купалы. На этот праздник люди массово мылись в банях, так как, по преданиям, солнце на Ивана Купалу отдавало воде свои силы. Чтобы попариться, люди специально набирали воду из ручьев и рек. Праздник тесно связан с банными обрядами. Их демонстрация на основной сцене фестиваля регулярно становится основным «блюдом» для зрителей. В этом году гости из города Костомукша Республики Карелия показали редкий сакральный ритуал пробуждения привлекательности и жизненной силы – лемпи. Это понятие в карельской культуре включает комплекс представлений о привлекательности, обаянии, способности очаровывать других людей, а также удаче в браке. Слово используется и в переносном смысле – в значении «желание, страсть». Понятие лемпи у карелов близко к понятию «славутность» в традиционной русской культуре.

Карелка в седьмом поколении и руководитель общества карельской культуры «Виена» Юлия Филиппова рассказала, что в Коми они гостят впервые. Гостям фестиваля они показали еще один обряд – благодарение бани. А дополнительно провели мастер-класс по выпечке калиток – небольших традиционных карельских шанежек из пресного ржаного теста с различными начинками.

– Развиваем уже 35 лет наше общество. Проводим деревенские праздники, работаем с детьми, поем, продвигаем гастрономию, свой театр у нас есть. В общем, максимально сохраняем все традиции нашего народа. Обряд поднятия лемпи сохранился именно в нашей республике. Поднимали лемпи через баню. В бане человек рождается, через баню лечится и выходит замуж. Поэтому обряд обязателен был для бани в летний период – когда травы для веничков насыщены энергией, – рассказала Юлия Филиппова.

Смысл обряда – помочь мечтающей удачно выйти замуж девушке. В нем много тонкостей. Например, веник обязательно должен состоять из девяти веточек березы, а также в нем должно быть по девять веточек двух разных цветков. Всё связывается красной лентой – получается «лемпи-веник». Потом топится баня. Юлия Филиппова и ее помощницы читали заговоры на карельском языке и плескали на условную девушку водой. Женщин из числа гостей фестиваля, которые мечтают о мужском внимании, тоже окропили. Летом женихов подыскивали, осенью сватались, а весной играли свадьбы.

Основной организатор праздника – Центр досуга и кино «Октябрь». Руководитель учреждения Илина Мирошниченко рассказала, что приглашение творческих коллективов из других регионов стало доброй традицией. В следующем году в планах организаторов привлечь больше гостей из соседних регионов и насытить концертную программу обрядовыми моментами.

– Хотим, чтобы у местных жителей была возможность знакомиться с традициями не только своего, но и других народов. Желание приехать у многих есть. Еще хотели бы в рамках фестиваля создать деловую платформу для обмена опытом. Это добавит фестивалю исследовательскую составляющую, – делится Илина Мирошниченко.

Ярослав СЕВРУК

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