От Госдумы до сельских поселений

как в Коми обеспечат прозрачность осенних выборов

В Общественной палате Республики Коми прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. Главная его цель — обеспечить абсолютную открытость избирательного процесса, гарантировать законность всех процедур и, как следствие, безусловную легитимность итогов голосования.

Базой для дискуссии стал аналитический доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Эксперт Ассоциации «НОМ» Александра Афонина отметила, что система наблюдения в Коми постоянно совершенствуется. К новому электоральному циклу общественники подошли с солидным опытом и надежной инфраструктурой контроля, тем самым создавая все условия для открытости избирательной кампании.

Как подчеркнул эксперт Общественного штаба, юрист Роман Конаков, в этом году единый день голосования 2026 года станет завершающим событием электорального цикла 2021–2026 годов.

«Помимо выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в нашей республике предстоит провести 17 муниципальных избирательных кампаний. Из них 4 кампании пройдут по повторным выборам, а 13 — это дополнительные выборы в городских и сельских поселениях республики. Стоит отметить, что выборы в этом году обещают быть конкурентными, так как на сегодняшний день зарегистрировано 17 политических партий, каждая из которых имеет свою программу и будет вести активную работу с избирателями в период выборов. Такой объём задач требует слаженной работы всех институтов общественного контроля и максимальной вовлечённости наблюдателей», — отметил Роман Конаков.

Отдельное внимание уделили подготовке самих наблюдателей, которая в республике стала непрерывным процессом.

«Обеспечение наблюдателей качественной подготовкой Общественная палата ведёт на системной основе уже много лет. Это позволяет нам не просто поддерживать, а постоянно развивать и обновлять учебные курсы с учётом актуальных требований законодательства и новых тенденций, которые появляются в избирательном процессе. Программа обучения получилась очень насыщенной: она включает как теоретические задания, так и практическую отработку. При этом практика строится на реальных случаях, собранных со всей Российской Федерации. Такой подход помогает наблюдателям уверенно действовать в самых разных ситуациях на участках», — рассказала эксперт Общественного штаба Татьяна Тырышкина.

Руководитель ЦУР Коми Дмитрий Крупко предупредил об информационных рисках: развитие IT-технологий не только помогает в работе, но и создает угрозу массового распространения фейков. Эту тему поддержал эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами, директор ИА «Комионлайн» Андрей Юркин.

«Не менее важна работа СМИ в период выборов. Развитие искусственного интеллекта, использование потенциала информационно-коммуникационных технологий могут привести к попыткам манипуляций и фальсификаций. Сейчас технологии позволяют генерировать убедительный, но ложный контент, поэтому ни нам, общественникам, ни СМИ нельзя игнорировать такие моменты в единые дни голосования», — отметил Андрей Юркин.

По итогам встречи эксперты резюмировали: инфраструктура наблюдения в Коми полностью готова. Главный фокус будет сделан на методическую поддержку наблюдателей и мгновенное реагирование на любые инциденты на участках.