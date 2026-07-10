Ростислав Гольдштейн поддержал инициативу об учреждении Дня многодетных семей в Республике Коми

Глава региона в День семьи, любви и верности встретился с супружескими парами из Сыктывкара, Эжвы и Сыктывдинского района, прожившими вместе более четверти века.

Ростислав Гольдштейн поздравил их с праздником, пожелав здоровья, мира и благополучия.

«Семья – главная ценность в жизни человека. И именно счастье семей определяет благополучие страны. Поздравляю вас всех с праздником. В первую очередь дорогих женщин. Потому что вы – хранительницы семейного очага, домашнего уюта и тепла», – сказал глава региона.

Ростислав Гольдштейн вручил семьям награды – за крепость семейных уз и достойное воспитание детей медали «За любовь и верность» удостоены Александр и Лидия Богдановы (50 лет совместной жизни), Василий и Инна Житкович (50 лет), Александр и Антонина Конановы (49 лет), Николай и Вера Ортяновы (45 лет), Леонид и Лидия Позолотины (50 лет), Сергей и Вера Третьяковы (54 года), Валентин и Галина Шумиловы (55 лет).

У каждой из этих семей – своя история, но всех объединяют общие ценности: многолетний добросовестный труд на благо республики, воспитание детей и внуков, активная гражданская позиция.

Многие из награждённых являются ветеранами труда и профессионалами своего дела. Их судьбы тесно связаны с развитием ключевых отраслей республики: лесопромышленного комплекса, транспорта, образования и здравоохранения. Например, семья Богдановых из Эжвы – трудовая династия: их дело продолжает сын, работающий на Сыктывкарском ЛПК в третьем поколении.

Супруги Житкович активно участвуют в мероприятиях Белорусской национально-культурной автономии, приобщая детей и внуков к традициям предков.

Гордость супругов Третьяковых – четверо детей, девять внуков и правнук. Один из внуков сейчас защищает Отечество в зоне специальной военной операции. В СВО принимал участие и один из сыновей, сейчас восстанавливается после ранения.

Галина Михайловна Шумилова после выхода на пенсию посвятила себя общественной работе, возглавив ячейку Всероссийского общества инвалидов.

Все семьи пропагандируют активный образ жизни, увлекаются рыбалкой, садоводством, рукоделием, народным творчеством. Занимаются волонтёрской деятельностью. Их главная гордость и опора – это дети и внуки, которых воспитали трудолюбивыми, ответственными и преданными родному краю.

«Вот говорят: как молодёжь удержать в республике? А её не нужно удерживать. Нужно ей давать возможность получать самое высокое образование, а дальше уже наша задача – создать такие условия, чтобы ребята возвращались и работали на благо родной Республики Коми», – сказал Ростислав Гольдштейн.

Председатель Комитета по социальной политике Госсовета Республики Коми Анастасия Михайлова обратилась к главе региона с просьбой поддержать инициативу по учреждению Дня многодетных семей: «Ко мне поступают обращения от жителей республики – они хотят, чтобы был такой день, когда чтут и поздравляют многодетные семьи».

Сенатор Российской Федерации от Республики Коми Екатерина Грибкова отметила, что за помощью в продвижении этой инициативы можно обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, возглавляющей Совет по реализации государственной демографической и семейной политики при президенте.

Ростислав Гольдштейн поддержал эту инициативу и предложил проработать вопрос на региональном уровне, а затем выйти с ней на федеральный уровень.