Хоровод веков

Юбилейный – двадцатый – Луд закружил Ижму в народном танце

Есть праздники, которые существуют на карте отдельно от обычного течения жизни. Они не поддаются будничной логике и не помещаются в рамки привычных городских фестивалей. Межрегиональный народный праздник коми-ижемцев Луд – именно такой. В переводе с коми языка «луд» означает «луг», и каждые первые выходные июля село Ижма превращается в место, где прошлое говорит с настоящим в унисон. В 2026 году Луд отметил свое 20-летие, собрав тысячи гостей со всей республики и из других регионов России.

Сила страны – в людях

Утро праздничного дня встретило гостей отличной погодой и пестрым многоголосьем ярмарки. В импровизированных чумах и палатках развернулись десятки площадок: от национальных игр до современных аттракционов. Ремесленники со всего Ижемского района выставили товары, в которые вложили душу. Особо выделялись куколки в ижемских нарядах – крошечные сарафаны повторяли подлинные лекала с удивительной точностью.

Светлана Кожевина, чья мама Любовь Ивановна из села Сизябск создает эти миниатюрные шедевры, поделилась семейной историей:

– Шить в национальной тематике маму научила бабушка Агния. В 2016 году мама впервые участвовала в Луде, ей нужен был сарафан. Она сама скроила себе наряд, а потом решила изготовить куклу. Раньше у нас таких не было. Куклы каркасные. На ножках – традиционные шерстяные носки-латш и мягкие кожаные туфли. Обязательно подъюбник, рубаха-сос из ярких ниток, бусики, сарафан. У куколки с покрытой головой – статус замужней женщины. В зимнем варианте добавляем плюшевый жакет. Я помню – бабушка такой носила.

После полудня погода устроила празднику проверку на прочность: небо затянуло тучами, полил дождь. Но ижемцев и их гостей это не смутило, все продолжали гулять, вооружившись зонтами и дождевиками. А ровно к началу торжественного концерта у Дома культуры небесная канцелярия словно получила команду «отставить» – даже солнце пробилось сквозь серую пелену.

Открыл торжественную часть Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн:

– Поздравляю вас с праздником Луд, одним из самых самобытных и значимых праздников народов Севера. Луд – это живое свидетельство того, что ижемская земля хранит свою душу. Вы бережно передаете знания из поколения в поколение. Каждый год Ижма становится особым местом, где прошлое и настоящее говорят друг с другом. Традиции здесь – не музейный экспонат, а часть повседневной жизни. В Год единства народов России и в Год села Коми Луд приобретает особое значение. Настоящая сила страны – в людях, верных своим корням, в семьях, которые берегут традиции. Вы – настоящие патриоты, вы – гордость Республики Коми.

Поздравления продолжили председатель Госсовета Коми Александр Макаренко и глава Ижемского района Игорь Норкин.

Где рождается азарт

После концерта сотни зрителей потянулись на левый берег Ижмы. У переправы выросла неожиданная для сельской глубинки пробка. Машины оставляли на обочине и шли пешком – предвкушение главного зрелища перевешивало любые неудобства.

Ижемский район по праву остается центром коневодства Коми – около 70% всего поголовья лошадей республики сосредоточено именно здесь. История скачек уходит корнями в древний обряд: в старину табун прогоняли по лугу перед гуляньями, чтобы очистить пространство от злых духов и примять траву – тогда девушки не пачкали подолы сарафанов.

Это не гонка ради скорости. Это разговор человека с лошадью, с землей, с предками. И зрители становятся частью этого разговора. Скачки заряжают таким азартом, такой энергией, что зрители не могут сдержать восторженных криков – и это общее восхищение накрывает волной.

Соревнования включали заезды рысью и галопом, в повозках и верхом, для лошадей разных пород. Главный судья Валерий Рочев не препятствовал тому, что опытные наездники заявлялись буквально перед стартом, а ведущий Константин Басков с ироничной теплотой пояснил: «В Ижме – так можно».

Хороводы на лугах

К десяти вечера поле на левом берегу Ижмы наполнилось людьми, дымом костров и запахом шашлыков. По периметру выстроились ярмарочные палатки и аттракционы, а в центре под звуки народных коми песен начали собираться хороводы. Луг заструился, переливаясь красками. Изумрудный, алый, золотой, синий, оранжевый, фиолетовый… Сотни девочек, девушек и женщин в сарафанах, мужчины и парни тоже в национальных костюмах. Без устали, в едином ритме эта красивая, яркая толпа танцевала под коми песни. Такого ощущения подлинного единения и соборности не даст никакая профессиональная постановка.

Рядом переливалась огнями современная сцена, предвещая ночную дискотеку, надували батут для детей. Белые ночи сделали свое дело – веселье на берегу Ижмы не смолкало до рассвета.

Ради чего стоит ехать на Луд? Не за фотографиями и не ради галочки в списке событий. А за чувством, что ты прикоснулся к чему-то настоящему, вечному. За ощущением, что традиция – это не музейная пыль, а живая кровь, бегущая по жилам целого народа.

Купава ВОЛКОВА

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