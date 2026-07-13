Инициатива преображает города и села

Знаете, в чем главный секрет нового сквера или уютной аллеи в вашем городе или селе?

Это не строчки с цифрами в бюджете и не подрядчики. Это голос человека, который не поленился прийти на собрание и сказать: «Я хочу, чтобы здесь было красиво». И это голоса тех, кому не всё равно – более 71 тысячи жителей региона зашли на «Госуслуги» и проголосовали за новые объекты благоустройства своих территорий.

Яркий пример – село Визинга. Прямо сейчас там, на пустыре, где раньше был приусадебный участок, а потом годами рос борщевик, к 2027 году появится новый сквер. Местные жители когда-то посадили там деревья, выиграв грант, а теперь решили пойти дальше. Из двух проектов – прогулочной зоны с арт-объектом и детской площадки – люди выбрали именно благоустроенный сквер (более 70% голосов).

Кто-то скажет: «Подумаешь, сквер». Но давайте посмотрим на цифры глобально. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», за пять лет в Коми преобразился 571 объект. Это 329 общественных пространств и 242 двора в 46 населенных пунктах. Президент России Владимир Путин ставит задачу создать современную среду для жизни, сохраняя историческое наследие. И эти цифры показывают, что задача выполняется.

Однако есть важный нюанс, о котором говорит первый зам-руководителя администрации Сысольского района Алексей Анисимов. Деньги идут туда, где есть жизнь.

– Если территория, назовем это мягко – «депрессивная», и людям всё равно, чуда не произойдет. Но если граждане хотят что-то делать, регистрируют ТОСы, участвуют в народных проектах и не сдаются после первой неудачи – тогда и здания ремонтируются, и дороги строятся, и свои музеи, как в Ношуле, создаются, – уверен Алексей Васильевич.

Сейчас механизм стал проще: голосование перешло на федеральные цифровые рельсы. Выбрали территорию на портале Госуслуг – и ваш голос стал прямой заявкой на преображение. В этом году жители 19 населенных пунктов региона выбирали проекты благоустройства среди 54 общественных территорий и шести дизайн-проектов. Победителями стали 26 из них. Да, конкурс есть, не всё выигрывается с первого раза. Но, как подчеркивает Алексей Анисимов, это лишь повод доработать ошибки и выйти на защиту своего проекта снова.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн отмечает, что благоустройство – ключевой элемент Народной программы «Единой России». И это действительно так. Больше не нужно ждать, когда «придет добрый начальник и всё сделает». Хотите арт-объект на пустыре? Хотите хорошие тротуары? Сначала должно появиться ваше желание.

И пока одни ждут, другие берут ситуацию в свои руки. Изведите борщевик, посейте инициативу – и через год на этом месте вырастет сквер, где будут играть и смеяться дети. Всё зависит только от нас.

Купава ВОЛКОВА

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