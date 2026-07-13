Дядя Стёпа и компания

Маршаковка приглашает на выставку, приуроченную к собственному дню рождения

1 июля Национальная детская библиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака – знаменитая Маршаковка – отметила свой 91-й день рождения. К этому событию приурочили открытие литературно-художественной выставки «В доме восемь дробь один…», главный герой которой – всем с детства хорошо известный и любимый дядя Степа – милиционер. И это не случайно, ведь именно 1 июля исполнилось 90 лет со дня выхода первого издания поэмы Сергея Михалкова «Дядя Степа».

ЭКСПОЗИЦИЯ с иллюстрациями советских и российских художников об образцовом хранителе общественного порядка развернулась в Сыктывкаре в районе пешеходной зоны Коммунистической улицы – между отделами природы и истории Национального музея РК. Выставка подготовлена Российским фондом культуры при участии Министерства культуры РФ. Партнер проекта – Российское военно-историческое общество. Это уже пятый совместный выставочный проект Маршаковки и Российского фонда культуры.

Открывая выставку, директор Маршаковки Марина Круглова напомнила об еще одной дате: 86 лет назад, в январе 1940 года, в составе большой делегации советских писателей в Коми на юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения основоположника коми литературы Ивана Куратова, прилетал автор «Дяди Степы» Сергей Михалков. Он посетил сыктывкарскую школу имени Ивана Куратова, где читал свои стихи ученикам.

ДЯДЯ СТЕПА принес поэту по-настоящему громкую популярность. Это не просто добрый великан, а сложный образ, который учит детей быть смелыми, честными и отзывчивыми. С кого Сергей Михалков списал своего героя, рассказала первым посетителям выставки начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Коми Мария Полякова:

– В 1936 году, ровно 90 лет назад, Советом народных комиссаров было утверждено положение о государственной инспекции безопасности дорожного движения. Наверное, это какой-то знак, что дядя Степа в этот год тоже отмечает 90-летие. Говоря о приоритетной задаче ГАИ, нельзя не сказать о пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике ДТП с участием детей. Безусловно, правильные герои в этой работе очень важны. Мы всегда говорим взрослым и детям о положительных примерах. И один из таких примеров – наш литературный герой. Основой поэмы послужила реальная ситуация. Когда Сергей Михалков припарковал свой автомобиль в неположенном месте, к нему подошел милиционер – высокий, красивый – и спокойно и доброжелательно объяснил, что было сделано не так. В ходе общения выяснилось, что милиционер проходил службу на флоте. Именно этот образцовый страж порядка стал прототипом героя поэмы. Впоследствии поэма «Дядя Степа – милиционер» заняла второе место на конкурсе произведений о министерстве внутренних дел. Замечательно, что такие герои существуют, пропагандируют безопасность дорожного движения и до сих пор понятны нашим детям!

СОТРУДНИКИ Маршаковки провели изыскания и обнаружили в своих фондах 15 изданий о дяде Степе. Марина Круглова пригласила всех ребят, кто еще не записан в библиотеку, записаться и прочесть всего «Дядю Степу», чтобы, например, узнать имена жены и сына доблестного милиционера, а также много других интересных подробностей о любимом литературном герое.

Выставка работает до 29 июля. Посетители могут ознакомиться с историей создания знаменитого произведения, увидеть, как разные художники интерпретировали текст через призму своего времени. На выставочных стендах представлены иллюстрации Ювеналия Коровина, Витольда Бордзиловского, Владимира Сутеева, Константина Ротова, Вадима Курчевского, Анатолия Мосина, Рафаила Вольского, Михаила Бычкова, Алсу Халиловой, Аминадава Каневского, Владимира Канивца, Надежды Богуславской, Владимира Гальдяева, Федора Лемкуля, Николая Серебрякова, Германа Мазурина, Иннокентия Шапошникова (творческий псевдоним Кеша Проскуряков), Давида Дубинского и Михаила Скобелева.

Галина ВЛАДИС

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