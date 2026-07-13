«Примерка» профессии

В Академии юных талантов школьников познакомили с азами микробиологии

Вся минувшая неделя в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми – Академии юных талантов – была посвящена медицине. Участниками профильной смены «Медицинская школа» стали 20 ребят в возрасте от 14 до 15 лет из Сыктывкара, Сыктывдинского, Корткеросского и Усть-Цилемского районов.

– Главная цель профильной смены – помочь ребятам сориентироваться в мире профессий и по-настоящему погрузиться в специальность через разные направления. В этом году профиль смены – «медицинская микробиология». Мы расширяем представления ребят о медицинских специальностях, они узнают, что есть не только кардиологи, хирурги, педиатры, но и, например, врачи-микробиологи, – рассказывает руководитель смены, педагог дополнительного образования, кандидат биологических наук Надежда Лиханова.

Школьники ознакомились с организацией лабораторной службы, освоили работу на современном высокотехнологичном оборудовании и прошли настоящие профессиональные пробы. Такой подход позволяет не просто узнать о профессии из книг, а буквально «примерить» ее на себя.

Смена уникальна еще и тем, что включает профориентационное просвещение. Ребята встретились с представителями Медицинского института Сыктывкарского университета имени Питирима Сорокина, с сотрудниками Центра эпидемиологии и гигиены РК, с главврачом Клинического кардиологического диспансера, побывали на экскурсии в кардиоцентре.

Под руководством своего наставника ребята занимались приготовлением питательных сред и микропрепаратов. Они необходимы для идентификации микроорганизмов, чтобы выявить заболевание.

– Для приготовления микропрепарата необходимо зафиксировать колонию микроорганизмов, окрасить, изучить под микроскопом и попытаться идентифицировать. В конце смены посмотрим, что выросло на питательных средах. Стерилизация питательных сред, классификация, строение микроорганизмов, их функции, различие – это базовые знания, которые необходимы, если школьник хочет изучать микробиологию. На занятиях мы углубляем и закрепляем знания в области строения и морфологии микроорганизмов, – пояснила руководитель смены.

Желающих попасть в профильную смену всегда намного больше, чем мест, поэтому проводится конкурсный отбор. Учитываются оценки по химии и биологии, соискателям предлагают пройти тесты, иногда требуется резюме от учителя профильного предмета. По словам Надежды Лихановой, в смену попадают только мотивированные ребята, которые планируют поступать в медицинские институты.

Учащийся сыктывкарского лицея № 1 Георгий Косолапов уже определился с будущей профессией. Он хочет связать свою судьбу с медициной, но направление пока не выбрал.

– Профильная смена очень расширила мой кругозор. Меня нисколько не смущает, что заниматься приходится во время каникул, ведь здесь очень интересно, – рассказывает молодой человек.

Алина Каранчаева из села Нившера Корткеросского района призналась, что мечтает стать хирургом, спасать жизни людей:

– Во время экскурсии по кардиоцентру побывать в операционном блоке нам не довелось, зато нам показали рентгенологическое отделение, МРТ, роддом. Смена помогла мне утвердиться в своем выборе.

Учащаяся Технологического лицея Сыктывкара Анастасия Ярцева не новичок в Академии, участвовала в различных профильных сменах, в том числе проходила подготовку к олимпиаде школьников. Здесь ее привлекает сильный преподавательский состав и современное лабораторное оборудование.

– Моя бабушка работала в медицинской лаборатории, мама трудится в сфере экологии, так что мне с детства прививали интерес к окружающему миру, к живым организмам. С возрастом я поняла, что мне это интересно. Я хотела бы связать свою жизнь с медициной, возможно, с биотехнологиями, биоинженерией, которые сейчас активно развиваются. За смену я получила множество практических и теоретических знаний, которые, уверена, помогут мне в дальнейшем.

Галина ВЛАДИС

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