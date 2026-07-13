Боевой дух и безупречная техника

Золото домашней спартакиады завоевала Дарья Шиляева из Усинска

В Сыктывкаре завершилась XIII летняя Спартакиада России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования проходили с 29 июня по 4 июля на базе региональной Спортивной школы олимпийского резерва № 2. За медали боролись около 200 спортсменов из 50 регионов страны. Лучшим результатом сборной Коми стала золотая медаль одаренной спортсменки из Усинска Дарьи Шиляевой.

Перед соревнованиями спортсмены сборной команды Коми целенаправленно готовились в своих муниципалитетах. Накануне старта спартакиады в Сыктывкаре прошел общий сбор региональной команды. Бокс уже давно не является исключительно мужским видом спорта. В составе сборной одиннадцатого региона из 18 спортсменов были и талантливые девчата. Одна из них – 16-летняя Дарья Шиляева – в боксе уже четыре года. Для специалистов ее результат на спартакиаде открытием не стал. Изначально Дарья была одной из основных претенденток на медали в весовой категории 70 кг, так как до этого побеждала как на уровне Северо-Западного федерального округа, так и на всероссийских соревнованиях. Под руководством тренера Эльвера Насретдинова спортсменка провела серьезную подготовительную работу.

– Мы примерно знали соперниц. План был занять первое место, и мы к этому готовились, – констатировал наставник спортсменки.

Тренерскую карьеру Эльвер Насретдинов начал в 2019 году в звании мастера спорта России по боксу. В спортивной школе Усинска тренирует четыре группы спортсменов – от малышей 6-8 лет до юношей и девушек 15-16 лет. Бокс в городе популярен, так что подопечных у тренера – почти 60 человек. В Усинске регулярно проходят крупные соревнования, среди местных спорт-сменов есть много перспективных боксеров.

До появления в спортивном зале Дарьи тренер Эльвер Насретдинов скептически относился к женскому боксу. Девочки, если и приходили на тренировки, то спустя два-три занятия бросали зал. Однако это юное дарование проявила не только постоянство и упорство, но и большую ответственность, чем и завоевала доверие наставника.

– Дарья тренировалась с парнями своего возраста и, конечно, поначалу ей было непросто. Но за счет своего боевого характера она удержалась в боксе, стала показывать хорошие результаты, – рассказывает тренер.

Часто бывает, что девочка идет в хоккей или единоборства за компанию со старшим братом. Но это не случай Дарьи Шиляевой. Единоборства – ее осознанный выбор. Пробовала себя в самбо, затем пришла в бокс. Характеризуя спортсменку, наставник выделил ее качества:

– Всё понимает с первого раза. Если просишь принести справки от врача или завести дневник спортсмена, то всегда всё делает одной из первых. Не пропускает ни одной тренировки. До школы у нас в полседьмого утра зарядка проходит – и она всегда приходит на зарядку.

Усинская спортсменка сегодня не просто «на карандаше» у тренерского состава сборной России. Она уже в составе юношеской команды и примет участие в спортивно-тренировочных мероприятиях. Девчата будут готовиться к первенству Европы. Накануне международных стартов – в августе и начале сентября – пройдут сборы в Кисловодске и Подмосковье соответственно. На таком уровне, с наставниками сборной страны, Дарья будет работать впервые.

Возвращаясь к спартакиаде. В общекомандном зачете победила сборная Санкт-Петербурга, команды Московской области и Москвы заняли второе и третье места соответственно. По итогам соревнований были разыграны и специальные призы от Федерации бокса Республики Коми. Спортсменам вручали кубки «За волю к победе» и «Лучшему боксеру». И еще – «За лучшую технику». Дарье Шиляевой вручили именно его.

Ярослав СЕВРУК