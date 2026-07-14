От идеи к реальности

В Республике Коми дан старт масштабному проекту, призванному изменить формат взаимодействия власти и общества.

По инициативе Главы региона и Героя России Станислава Кочева в республике открылась сеть штабов общественной поддержки «Команда Республики Коми». Теперь каждый житель региона получил прямой инструмент влияния на развитие своего города или района.

Еще недавно обсуждение того, как сделать голос жителей Коми по-настоящему значимым, было лишь планом. Сегодня эта идея стала реальностью — первый штаб «Команда Республики Коми» открыл свои двери на базе ижемского филиала Общественной приёмной Главы региона. А завтра они заработают во всех муниципалитетах региона.

Как отметил Глава Республики Коми, создание штабов — это ответ на запрос общества.

В работе первого штаба приняли участие сенатор РФ от Республики Коми Екатерина Грибкова, зампред Правительства Коми Эдуард Слабиков, министр труда и социальной защиты Коми Татьяна Майкова, Председатель Комитета по социальной политике Госсовета Коми Анастасия Михайлова и Герой России, вице-спикер Госсовета Коми Станислав Кочев, который будет курировать работу штабов общественной поддержки.

В каждом штабе в день открытия проведём разноформатные мероприятия – личные приёмы, встречи, форумы, лекции, открытые диалоги, круглые столы. В Воркуте обсудят, как привлечь ресурсы и развивать город; в Сыктывкаре – историческую реконструкцию подвига Героя Советского Союза Н.В. Оплеснина и благоустройство парка им. Кирова; в Усинске – что «Команда Коми – команда единомышленников». В Ухте встретятся с молодёжью; в Корткеросском районе – обсудят здоровый образ жизни. В Сосногорске после открытия штаба проведут осмотр объектов, которые ремонтируются в рамках региональных и федеральных проектов.

Сбор предложений жителей в программу развития Республики Коми, мониторинг проблем в социальной сфере и экономике – всё это станет повседневной работой штабов. Люди не хотят быть сторонними наблюдателями – они хотят участвовать. И штабы дают им такую возможность.

Подать инициативу можно уже сейчас – не выходя из дома:

1.Перейдите по ссылке: vk.cc/cZoZpM

2.Заполните контактную информацию (имя, телефон, населённый пункт).

3.Выберите профильную категорию предложения (от экономики и строительства до здравоохранения и благоустройства).

4.Опишите свою идею и отправьте форму.

«Уверен, такой формат поможет нам быстрее решать проблемы, слышать друг друга и вместе строить будущее республики. Работаем вместе – Команда Республики Коми!» — подчеркнул Глава региона.