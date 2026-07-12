К бабушке на пирожки

Автор: Редактор 12.07.2026

Самые веселые каникулы – в деревне

Начало июля. Во дворах крупных городов Коми – затишье. Ребятня, от визгов которой у взрослых иногда закладывает уши, разъехалась на каникулы по родственникам. Чем они там заняты? Предлагаем заглянуть в одну отдельно взятую семью из деревни Еремеево Троицко-Печорского района Республики Коми. Здесь – как и в тысячах других семей – девчонок и мальчишек любят и ждут.

Летом жизнь в Еремееве кипит – к бабушкам и дедушкам съезжаются городские внуки. У Людмилы Ветошкиной гостят пятеро. Эмилия с сестрой Ульяной – старшие. Первой – тринадцать, второй – десять. Они из Ухты. Мише почти восемь, Вике и Вадику – по пять. Эта троица – из Сыктывкара. Каждый год все они с нетерпением ждут лета, чтобы вновь поехать в Еремеево. Здесь самый чистый воздух, самая красивая природа и самые вкусные бабушкины пирожки.

Скучать в деревне некогда. Дело находится всем. Надо помочь бабуле сорняки прополоть на грядках, обед приготовить, посуду помыть, коврики постирать, дрова занести в баню.

– Я не заставляю, – улыбается Людмила Терентьевна. – Сами вызываются. Даже график дежурств составили. Отдыхать тоже успевают. Играют с друзьями, катаются на велосипедах, бегают в библиотеку на мероприятия. В Еремееве летом ребят много. Весело им. Даже про интернет забывают.

Главное веселье – на речке. Купальный сезон на Илыче уже открыли. Хорошая водичка, бодрящая. Лучше, чем в надувном бассейне во дворе. А вечером – жаркая парная. Летом бани в Еремееве топятся без простоя.

Ждут дедушку Витю с вахты, чтобы поехать с ним на рыбалку или в лес за грибами.

«Как здорово, что впереди – целых два месяца летних каникул, самого прекрасного времени в году!» – радуются дети.

«Хорошо, что ещё два месяца до того, как нужно будет везти внуков в обратный путь – до усть-илычской переправы за 80 км по реке. Вот бы вернули вертолётные рейсы!» – думают взрослые…

Елена САВИНА, редактор отдела газеты «Заря Припечорья»

Фото Людмилы ВЕТОШКИНОЙ

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