По стопам Стефана Пермского

Парламентарии побывали в «колыбели православия» региона



Депутаты Госсовета Республики Коми регулярно работают в районах. Очередной депутатский десант 29 июня высадился в древней столице Коми края – селе Усть-Вымь. Делегацию возглавляла председатель комитета по социальной политике Анастасия Михайлова. В программе визита было знакомство с культурной жизнью села, рабочее совещание, посвященное сохранению исторических памятников, поддержке музеев и развитию этнокультурных инициатив.

Центр епископских владений

Сначала депутаты посетили усть-вымский филиал Историко-этнографического музея. На первом этаже гостей встретили загадочные птицы, динозавры и удивительные насекомые. Они смотрели на посетителей с линогравюр уроженца поселка Жешарт Усть-Вымского района Олега Велегжанинова. В мире произведений художника слились воедино прошлое и настоящее, земля и вода, в них присутствуют природные явления, а также разнообразные сказочные существа. Оценив выставку «Мир природы», депутаты отправились на второй этаж, где расположены залы, посвященные разным периодам истории района.

Директор Усть-Вымского межпоселенческого музейного объединения Наталья Шмаргилова погрузила гостей в события XIV века, рассказав о том, как в 1380 году на место, где сейчас располагается село, прибыл святитель Стефан, за которым позже закрепилось именование Пермский. Миссионер проповедовал христианство среди коми-зырян, стремясь обратить местных язычников в православие. Он сжег кумирницу, в которой стояли их идолы, а также срубил прокудливую (шаловливую) березу, которой поклонялись жители.

В 1383 году святитель Стефан был рукоположен в епископы. На месте срубленной березы он построил первый зырянский мужской монастырь. Наталья Шмаргилова отметила, что Стефан Пермский был очень образованным человеком для своего времени и прекрасно понимал, что это место перспективно для развития. Село находится на берегу реки Вымь, которая впадает в Вычегду. Водными путями можно было добираться за Урал, чтобы торговать пушниной и другими ценными товарами. Миссионер учитывал выгодное географическое положение и не просчитался. До XVI века активно развивавшееся село Усть-Вымь было центром епископских владений на зырянской территории.

Вокруг «Птицы счастья»

Из музея делегация отправилась в Михайло-Архангельский мужской монастырь. По дороге депутаты на удачу несколько раз обошли кругом памятник-стелу «Птица счастья». Достопримечательность появилась в селе в 1980 году, когда Усть-Вымский район отмечал 600-летие. Автором арт-объекта стал скульптор Владимир Рохин. Монумент представляет собой 12-метровый металлический столб, увенчанный флюгером в виде железной птицы. Заведующая филиалом Историко-этнографического музея Людмила Машико пояснила, что птица указывает клювом на то место, где стояла самая первая постройка коми-зырян. Вокруг памятника обустроен уютный сквер. Отсюда открывается панорамный вид на реку Вымь.

– Местные жители и гости села любят нашу «Птицу счастья». Всегда загадывают желания. Часто одиннадцатиклассники перед единым госэкзаменом приходят сюда, чтобы загадать успешную сдачу. А потом и после, чтобы попросить удачное поступление в вуз, – отметила Людмила Машико.

На территории Михайло-Архангельского мужского монастыря депутаты посетили Церковь Стефана Пермского – первую православную обитель Коми края, на протяжении веков служившую духовным, просветительским и культурным центром региона.

О духовном и материальном

В Коми делается всё для сохранения памятников культурного наследия. Однако проблем в этом плане немало. Естественно, многие из них упираются в недостаток финансирования. Это стало основной темой рабочего совещания комитета по социальной политике Госсовета РК, прошедшем всё в том же филиале Историко-этнографического музея.

За круглым столом выяснилось, что объекты культурного наследия, включенные в федеральный перечень, могут рассчитывать на достаточное финансирование. А для тех, которых в списке нет, изыскивать средства крайне тяжело. На совещании руководитель Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Коми Марина Андреева отметила, что воспитывать подрастающее поколение важно на живых примерах искусства наших предков.

Если нематериальные объекты сохранять проще, они живут в народе, то материальные необходимо регулярно реставрировать. А на это нужны финансы. Некоторые из таких объектов удается брать в работу за счет спонсорских средств. Но зачастую денег хватает лишь на разработку проектно-сметной документации. Капремонт в итоге провести не могут, документация устаревает.

Специалисты профильного агентства предлагают работать точечно и ежегодно приводить в порядок хотя бы один из таких объектов.

Увы, недостаток финансирования не отменяет штрафные санкции. Депутат Госсовета Коми Андрей Климушев констатировал, что действия надзорных органов в сложившейся ситуации зачастую лишь усугубляют существующую проблему. Штрафы надо отменить до тех пор, пока в казне не прибавится денег. С такой инициативой он предложил выступить в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Анастасия Михайлова идею поддержала. Она отметила, что без федерального финансирования проблему вряд ли удастся решить:

– Надо работать с федеральными органами власти, возможно, создавать совместные программы. По объектам материального культурного наследия проблема остается, но пути ее решения должны быть. Нужен мораторий на штрафы хотя бы на период проведения спецоперации, ведь страдает от недофинансирования не только наш регион.

Для будущих поколений

Депутаты предложили больше привлекать к восстановлению объектов волонтеров. Также было предложено активизировать работу по популяризации объектов нематериальной культуры, например, таких праздников, как ижемский «Луд» и усть-цилемская «Горка».

– Районный центр находится в селе Айкино, но сердце района – село Усть-Вымь. Православие в Коми отсюда пошло. Конечно, за один день всего не расскажешь и не покажешь, но мы готовились. В это село влюбляешься с первого взгляда. Здесь много интересного. Вопрос о сохранении объектов культурного наследия – очень серьезный. Это же наша жизнь, жизнь наших дедов и прадедов. Они когда-то без единого гвоздя возводили целые архитектурные ансамбли. Наша задача – сохранить это всё для будущих поколений. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение в этом поможет, – отметила заместитель руководителя администрации Усть-Вымского района по социальной политике Лариса Курсова.

Заместитель директора центра народного творчества и повышения квалификации Ирина Губина рассказала о работе по сохранению нематериального этнокультурного достояния. Для этого с 2011 года ведется реестр, в котором уже 44 объекта. Он регулярно пополняется, например, в прошлом году включили три объекта, в том числе ижемский костюм.

Директор эжвинского Центра коми культуры Виктория Агаркова поделилась практиками сохранения нематериального достояния региона. Специалисты центра рассказывают посетителям о лечебных травах, знакомят с особенностями ижемской росписи, проводят интерактивы.

Затем десант посетил выставку «Вына войтыр» («Сильный народ»), посвященную стойкости и мужеству жителей Коми. Экспозиция из 24 фотографий отражает героические эпизоды и факты о трудовых подвигах – от Великой Отечественной войны до специальной военной операции.

Ярослав СЕВРУК

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