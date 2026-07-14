Ростислав Гольдштейн пригласил жителей Коми на бесплатные семейные тренировки в рамках проекта «КомиЛето»

На республиканском стадионе стартовала серия бесплатных спортивных мероприятий.

Ежедневные тренировки под руководством квалифицированных наставников продлятся до 19 июля.

Как сообщил Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, спортивная программа организована для всех жителей и гостей столицы региона.

«Спортивное лето в самом разгаре! С 13 по 19 июля на республиканском стадионе в Сыктывкаре проходят спортивные мероприятия в рамках проекта «КомиЛето»», — отметил руководитель региона.

Программа мероприятий составлена таким образом, чтобы каждый смог найти занятие по душе. Как уточнили организаторы, на стадионе проходят занятия по бегу, пилатесу, армрестлингу и самбо. Кроме того, участники могут попробовать свои силы в стрельбе из винтовки или присоединиться к семейным эстафетам.

Для желающих посетить тренировки действует несколько важных правил. Возраст участников начинается от 6 лет, при этом дети младше 14 лет могут находиться на площадке только в сопровождении взрослых. Также для прохода на территорию при себе обязательно нужно иметь паспорт. Вход на стадион осуществляется через КПП № 1, расположенный со стороны «Площадки под часами» на улице Коммунистической.

«Создание комфортных условий для занятий спортом и популяризация массового спорта – ключевые задачи государственной программы «Спорт России», разработанной по поручению Президента России Владимира Путина, а также важное направление работы партии «Единая Россия»», — заявил Ростислав Гольдштейн.

В завершение он призвал жителей республики не упускать возможность провести время на свежем воздухе: «Приходите всей семьёй! Проведите «КомиЛето» активно, весело и с пользой для здоровья!»