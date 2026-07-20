Карьерный лифт

Молодежный парламент РК седьмого созыва приступил к работе

На первом в обновленном составе – организационном – заседании молодые законодатели Коми избрали председателя парламента, его заместителей, председателей комитетов, согласовали кандидатуру своего представителя в Палате молодых законодателей при Совете Федерации РФ, сформировали совет парламента.

Курирует деятельность «младопарламентариев» вице-спикер Госсовета РК, Герой России, участник президентского кадрового проекта «Время героев» Станислав Кочев. Он объясняет, что новый состав Молодежного парламента формировался дольше и тщательнее, чем раньше, чтобы «из каждого района был слышен голос молодежи».

– Сегодня в состав Молодежного парламента входят депутаты из 19 муниципалитетов. Это та площадка, где молодые люди получают возможность проявить себя, предложить свои идеи и напрямую участвовать в общественно-политической жизни республики. Для начинающих политиков это возможность карьерного лифта и место, где приобретается опыт работы с инициативами, опыт принятия решений.

Одна из самых актуальных проблем, над которой предстоит поработать парламентариям, – отток молодежи из рес-публики.

– Почему уезжают? Что могло бы удержать? И что необходимо изменить, чтобы захотелось вернуться? Именно молодежь лучше всех знает ответы на эти вопросы. Молодежный парламент должен стать одним из каналов, через который эти ответы превратятся в конкретные предложения для власти, – уверен Станислав Кочев.

Депутат совета Усть-Цилемского района, а теперь и Молодежного парламента РК, фельдшер Окунёвского ФАПа Ирина Герасимова отмечает: многие молодые люди хотят жить на родной земле, быть востребованными и услышанными. И здесь для парламентариев открывается большой фронт работы.

– Нужны спортивные секции, клубы, точки притяжения. Работа – работой, а отдыхать молодежь всё равно должна – с интересом и пользой, – считает Ирина Герасимова.

С приветствием к молодым коллегам обратился первый вице-спикер Госсовета Коми Сергей Усачёв:

– Состав Молодежного парламента отличается и молодостью, и опытом, и, самое главное, огромным зарядом энергии. Но мы, старшие товарищи, должны вам сказать, что быть депутатом – это еще и высокая ответственность перед людьми, чаяния и проблемы которых вы будете решать.

Сенатор РФ Екатерина Грибкова поздравила молодых парламентариев с тем, что они стали членами Команды Республики Коми:

– Как говорит наш глава Ростислав Эрнстович Гольдштейн, большая Команда Республики Коми – это не только правительство, это мы все. От любого ответственного лица на местах, в муниципалитетах и сельских поселениях, до депутатов Государственной Думы и сенаторов. Теперь и вы – в одной большой Команде Коми.

Самые важные кадровые решения принимались путем открытого голосования. По его итогам председателем Молодежного парламента стал Илья Злобин, депутат совета Ухты, член ухтинского отделения Всероссийского общественного объединения «Боевое братство».

Заместителями председателя избраны предприниматель из Усинска Владислав Островский и депутат совета Сыктывкара, директор Молодежного центра Сыктывкара Таисия Рочева.

Депутаты наметили основные направления деятельности в рамках четырех комитетов: по социальной политике; по законодательству и регламенту; экономике и молодежному предпринимательству; природным ресурсам, экологии и благоустройству городской и сельской среды.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми