Василий Нестеров представит Коми на мировом чемпионате Ворлдскиллс 

Выпускник Сыктывкарского политехнического техникума Василий Нестеров включен в Национальную сборную Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство».

Василий обучался и проходил подготовку к соревнованиям регионального, межрегионального и всероссийского уровней у преподавателя-наставника, имеющего статус «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс», Татьяны Блюм. В соcтаве сборной он продолжит тренироваться и будет выступать на чемпионатах по профессиональному мастерству международного уровня («EuroSkills», «WorldSkillsCompetition»).

Напомним, с 6 по 21 сентября в России состоялся финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2020». В нем приняли участие учащиеся ссузов республики от 16 до 22 лет по 12 компетенциям. В одной компетенции «Кузовной ремонт» выступали юниоры, воспитанники «Технического центра» Сыктывкарского политехнического техникума.

Соревновательные площадки были организованы в пяти ссузах Сыктывкара. Условия пандемии коронавируса явились настоящим вызовом для организаторов, в ответ на который России удалось первой в мире создать и применить на практике принципиально новую, дистанционно-очную (распределенную) технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов.

Для того чтобы эксперты в режиме реального времени могли удаленно проконтролировать и оценить выступления конкурсантов, на каждой соревновательной площадке были установлены видеокамеры, которые транслировали весь процесс работы в центры управления соревнованиями.

В общем зачете четыре конкурсанта завоевали «Медальон за профессионализм» – это награда, подтверждающая достижение результата выше среднего на национальном или международном чемпионате по соревновательным компетенциям. Так, кроме Василия Нестерова медальонами были отмечены Даниил Шахов – выпускник Сыктывкарского политехнического техникума (результат 712 баллов в компетенции «Кузовной ремонт»), студентка Сыктывкарского медколледжа имени И.П. Морозова Алла Юшкова (результат 703 балла в компетенции «Фармацевтика») и студент Сыктывкарского автомеханического техникума Артем Старцев (результат 700 баллов в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»).

Остальные участники, набравшие от 677 до 690 баллов, также показали достойный уровень подготовки.

Как сообщает министерство образования региона, путевка на 46-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Шанхае была гарантирована выпускнику Сыктывкарского политехнического техникума Василию Нестерову, который показал идеальный результат на отборочных соревнованиях в августе этого года. Точная дата проведения чемпионата мира пока не озвучивается.

Галина ГАЕВА