Особо важная вакцинация

В правительстве Коми обсудили тему вакцинопрофилактики против гриппа. В ближайшие недели республику ждет традиционный сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Но в нынешнем году ситуация осложняется тем, что на привычные вирусы может наложиться еще и COVID-19.

О том, как в Коми идет прививочная кампания, рассказал и.о. министра здравоохранения республики Борис Александров. В регионе необходимо вакцинировать не менее 60 процентов населения, или 492 тысячи человек (в прошлом году стояла задача привить 50 процентов жителей). А пока привито лишь 15 процентов, или 127 492 человека. Вакцины для взрослых прибыли в регион в конце августа, для детей и беременных – в начале сентября. Борис Александров, впрочем, уверен, что задача будет выполнена, в том числе и по пациентам из групп риска: привьют не менее 70 процентов граждан этой категории. Глава Коми Владимир Уйба был не столь оптимистичен и призвал муниципальных чиновников активнее включаться в работу по предотвращению сезонных эпидемий.

В лидерах по вакцинации сейчас Усть-Куломский район (привито 26,8 процента жителей), Княжпогостский (25,5 процента), Сысольский (24 процента). Неважные темпы у Троицко-Печорского, Прилузского районов и Ухты, там прививки, по данным на 24 сентября, сделали до 10 процентов жителей.

Ситуация в этом году требует особого внимания, поскольку, как позже пояснил Владимир Уйба в общении с журналистами, на этот раз мы имеем наложение друг на друга двух вирусов – «короны» и гриппа, которые взаимоутяжеляют друг друга. Поэтому очень важно сейчас заранее отвести от людей угрозу гриппа, чтобы они не становились жертвами нападения двух вирусов одновременно.

На заседании правительства Владимир Уйба сообщил, что впервые с начала пандемии число заболевших коронавирусом из числа госпитализированных превысило тысячу.

– Мы впервые перешагнули тысячекоечную заполняемость, такого у нас не было в разгар пандемии – в апреле и мае, – отметил руководитель региона. – С одной стороны, это говорит о том, что мы хорошо выявляем и сразу госпитализируем. Но не только эффективность выявления, но и уровень заболеваемости растет.

По данным, озвученным Борисом Александровым, в стационарах сейчас находятся 1013 человек, амбулаторное лечение проходят 800. Всего же коек в семи госпиталях для больных COVID-19 сейчас 1362. Запас пока есть, но число коек планируют еще увеличить на 150 штук. Идут закупки современных препаратов для лечения, в частности, фавипиравира, который разрешили использовать не только в стационарах, но и амбулаторно. Планируется дополнительная поставка в больницы кислородно-гелиевых смесей, хорошо себя зарекомендовавших в борьбе с коронавирусом. Аппараты для лечения такой смесью планируют направить во все больницы, где лечат от COVID-19.

Вечером в видеообращении к населению Владимир Уйба рассказал, что наибольший суточный прирост по заболеваемости ковидом в Коми сейчас дают три города – Сыктывкар (на 24 сентября 28 новых заболевших), Ухта (18) и Усинск (8).

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы главы Коми